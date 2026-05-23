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Keylor Navas va por la gloria en México para entrar en la historia de un selecto grupo de leyendas

Keylor Navas y los Pumas disputarán este domingo el juego de vuelta de la final de la Liga MX frente al Cruz Azul

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Por Juan Diego Villarreal
Keylor Navas Pumas de México Torneo Clausura 2026 Final Cruz Azul 23 de mayo del 2026 Fotografías del "X" de Pumas
Keylor Navas podría ser el futbolista costarricense número 12 en alcanzar el título de campeón, en la Primera División del fútbol mexicano y el primero con el Pumas. (Fotografías del "X" de Pumas/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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