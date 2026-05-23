Keylor Navas va por la gloria en México para entrar en la historia de un selecto grupo de leyendas

Keylor Navas podría ser el futbolista costarricense número 12 en alcanzar el título de campeón, en la Primera División del fútbol mexicano y el primero con el Pumas.

El arquero costarricense Keylor Navas podría coronarse campeón de la Primera División del fútbol mexicano, 90 años después de que los primeros dos futbolistas ticos lograran la gesta de proclamarse monarca en territorio azteca.

Keylor y Pumas UNAM recibirán a Cruz Azul en el juego de vuelta de la final de la Liga MX, que se celebrará este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 7 p. m. En el primer compromiso, ambos equipos igualaron 0-0, con una gran actuación del guardameta nacional. El juego se podrá ver por el canal TUDN, presente en la mayoría de las cableras.

El conjunto universitario, para proclamarse campeón, dede ganar por cualquier marcador durante los 90 minutos o bien en tiempo extra. De lo contrario, de persistir un nuevo empate, el campeón se define por los lanzamientos de penal.

Los primeros ticos en lograr un cetro en el fútbol mexicano fueron Rodolfo Butch Muñoz y Eduardo Goldoni con el Real Club España, en 1936.

Butch Muñoz alcanzó además los títulos de 1940 y 1942 como jugador, y el de 1945 como entrenador.

Navas sería el futbolista número 12 en lograrlo, de acuerdo con las estadísticas de los periodistas e historiadores Rodrigo Calvo y Gerardo Coto.

Diez de los jugadores lo consiguieron en el siglo pasado, mientras que el último en alzar el trofeo de campeón fue Joel Campbell, quien lo logró con Club León en 2020.

Además de Muñoz, Goldoni y Campbell, los otros costarricenses que llegaron a ganar un campeonato en México fueron Antonio “Toño” Hutt (C.F. Asturias, 1939, y Atlante, 1941), Jorge Quesada (Real Club España en 1940, 1942 y 1945), Santiago Bonilla (C.D. Marte, 1943), José Rafael “Fello” Meza (Atlante, 1947), Edwin Cubero (Atlas, 1951), Leonel Boza (León de Guanajuato, 1952 y 1956), Hernán Cabalceta (C.D. Marte, 1954) y Evaristo Murillo (Zacatepec, 1955).

Keylor Navas pide el 200% a sus compañeros

El Halcón, quien cumple su segunda campaña en el balompié azteca, ha sido una figura determinante no solo para que los felinos fueran el mejor equipo de la Liga MX en la fase regular, al quedarse con la primera posición del Torneo Clausura 2026 con 36 puntos, sino también para que llegar a la gran final.

Para Keylor y los Pumas, el corolario de la campaña será ganar el título en el Estadio Olímpico Universitario ante su afición este domingo y acabar con una racha de 15 años sin lograrlo. El último campeonato para los felinos fue en 2011.

“Gracias a Dios hicimos un gran trabajo de visita y logramos sacar un buen resultado. Ahora queda el último paso”, escribió el portero tico en su cuenta de Instagram.

Por su gran actuación en el juego de ida, Keylor fue nombrado Jugador Más Valioso del Partido y, en un video de la Liga MX, aseguró que espera poder cerrar en casa con el resultado que los lleve a la gloria.

“Muy contento por ir a nuestra casa, con nuestra gente, e intentar ganar esto. Sabemos el sacrificio que hemos hecho en la temporada y todo lo que hicimos para llegar aquí. Debemos dar el 200% y tratar de ganar”, reiteró Navas.

En la actualidad, el mundialista de las Copas del Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, suma 27 títulos, por lo que busca el cetro número 28 de su carrera profesional, luego de conquistar campeonatos con el Deportivo Saprissa, Real Madrid CF y Paris Saint-Germain.