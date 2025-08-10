Puro Deporte

Keylor Navas se sincera y cuenta cómo fue una noche muy complicada con Pumas en EE. UU.

Keylor Navas difundió un video en Youtube diciendo lo que piensa, antes del partido entre Pumas y Necaxa, en Ciudad Universitaria

Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde

Keylor Navas quiere que el tiempo pase rápido y que llegue la hora de volver a jugar. Antes de defender por primera vez el marco de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, el guardameta costarricense decidió contar cómo vivió una noche muy complicada para su equipo, en la Leagues Cup, en Estados Unidos.








