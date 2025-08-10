Keylor Navas se sincera y cuenta cómo fue una noche muy complicada con Pumas en EE. UU.

Keylor Navas quiere que el tiempo pase rápido y que llegue la hora de volver a jugar. Antes de defender por primera vez el marco de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, el guardameta costarricense decidió contar cómo vivió una noche muy complicada para su equipo, en la Leagues Cup, en Estados Unidos.

Al tico le tocó ver el partido de Pumas contra Inter Miami desde la tribuna, en vista de que en el duelo anterior, contra Atlanta United, pasó una verdadera pesadilla y hasta fue expulsado —con toda razón—, por el árbitro costarricense Keylor Herrera.

Sin Keylor, Pumas perdió contra Inter Miami con marcador de 3-1. En un video publicado en su cuenta de Youtube, el Halcón se refiere en parte a lo que le ocurrió a él, pero a la vez a lo que experimentan sus compañeros.

“Una jugada le da a usted toda la confianza y otra se la quita, y ahí es donde usted tiene que ser fuerte mentalmente de decir: ‘Mira, un momento circunstancial no define quién soy yo como futbolista’. Y tener la personalidad para eso”, manifestó Keylor Navas.

También reflexionó con que al final de cuentas, no existe un solo ser humano perfecto. Y que eso es algo que muchas veces se pasa por alto.

Keylor Navas volverá a jugar este domingo con Pumas. (Prensa Pumas/Pumas)

“Todos nos vamos a equivocar, un pase, una cosa, la otra, somos humanos. No ve que uno tiene que estar preparado para una, siempre, para la primera, y no sabe usted cuándo llega”, mencionó.

Para él, ver ese partido de Pumas contra Inter Miami no fue nada lindo, en el sentido de que no le agrada en lo absoluto estar desde el palco.

“Me sudan las manos, uno está deseando aquí que a los compañeros les vaya bien, que disfruten, que ganemos. El bienestar del equipo es lo más importante siempre y no le queda otra que apoyar a los que están dentro. Hay que defender la camiseta a muerte siempre, donde estemos, da igual.

”Pero también hay lugares que son especiales desde el momento en el que uno llega a un equipo. El trato de la gente, la afición, tienen como esa energía que transmite todo el mundo, que va como en una misma línea y eso se contagia muy rápido", destacó Keylor Navas, quien este domingo volverá la marco, a las 6 p. m., en el partido entre Pumas y Necaxa, en la Liga MX.

Además, el portero costarricense dio un mensaje final: “No todos los partidos salen como uno espera, pero siempre hay que estar al lado del equipo. Hemos caído, pero nos levantaremos”.