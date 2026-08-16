Keylor Navas deja el marco en cero de un Pumas que acaba silbado ante Querétaro

Keylor Navas estuvo atento y respondió cuando debía hacerlo en el partido entre Pumas y Querétaro.

Keylor Navas tuvo muy poco trabajo, pero respondió en dos ocasiones de peligro en el partido entre Pumas y Querétaro, que terminó con un empate 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México.

En medio de llegadas aisladas por parte de su rival, lo más relevante con respecto al guardameta costarricense ocurrió en dos momentos del juego.

Primero se dio en el minuto 61, cuando le tapó un disparo con las piernas a Waldo Madrid, tras un pase de Lucas Abascia.

Con su intervención oportuna, Keylor Navas envió la pelota al costado y desbarató una de las pocas intenciones de los Gallos Blancos de hacer daño.

Después, en el minuto 86, el Halcón salió a anticipar a Alí Ávila, que protagonizó una ocasión que estaba para más. Sin embargo, ahí se encontraba Keylor, quien con su experiencia se quedó con la pelota. El tico achicó bien ante esa llegada del joven delantero.

Fue un partido al que llegaron muy pocos aficionados, si se toma en cuenta que Pumas por lo general presenta muy buena asistencia de público cuando actúa en Ciudad Universitaria. Y quienes se hicieron presentes al partido quedaron inconformes con lo que vieron, pues la silbatina concluido el juego se escuchó perfectamente por televisión.

Al final del juego, en la transmisión de TUDN USA comentaron que no sabían si era un asunto de horario para que el partido fuese tan discreto, porque jugar al mediodía posiblemente no era lo ideal.

Varias veces reportaron que se sentía mucho calor, y que posiblemente, eso les pasó factura a los jugadores de ambos equipos.

También apuntaron que tal vez Pumas no se encontró en el campo como debía, como una secuela de su mala actuación de en la Leagues Cup, pero que el cuadro dirigido por Esteban Solari no fue lo que se esperaba en este duelo.

Dentro del trámite discreto del partido del equipo de Keylor Navas, y aunque pocas, no faltaron llegadas frente a un rival que en la Liga MX ya le ganó a Pachuca y a Tigres.

Además, Querétaro está mostrando una de las mejores defensas de la Liga MX en la actualidad, aparte de que el guardameta Guillermo Allison estuvo en su día.

Tampoco faltó la polémica, porque Pumas pedía penal de Diego Reyes sobre Adalberto Carrasquilla. La árbitra Karen Hernández consideró que la acción no ameritaba para sancionar la pena máxima y desde el VAR tampoco la invitaron a que fuera al monitor.

Sin embargo, en la transmisión televisiva aseguraron que sí debió pitarse un penal a favor de Pumas.

Con este empate sin goles correspondiente a la cuarta fecha en el Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, ambos equipos llegaron a siete puntos, a dos de los líderes Monterrey y Atlas.

El próximo domingo, Pumas recibirá a Necaxa; mientras que un día antes, Querétaro actuará en su casa frente a Toluca.