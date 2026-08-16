Puro Deporte

Keylor Navas deja el marco en cero de un Pumas que acaba silbado ante Querétaro

Keylor Navas tuvo dos intervenciones importantes en un partido discreto de Pumas en la Liga MX

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Por Fanny Tayver Marín
Keylor Navas estuvo atento y respondió cuando debía hacerlo en el partido entre Pumas y Querétaro.
Keylor Navas estuvo atento y respondió cuando debía hacerlo en el partido entre Pumas y Querétaro. (Facebook Pumas/Facebook Pumas)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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