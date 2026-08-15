Fútbol

Pumas de Keylor Navas vuelve al torneo mexicano tras un olvidable paso por Leagues Cup

Equipo de Keylor Navas tuvo desempeño para el olvido en torneo ante clubes de la MLS, pero ya vuelve a la competencia local

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas está listo para volver al arco de Pumas en la Liga MX.
Keylor Navas está listo para volver al arco de Pumas en la Liga MX. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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