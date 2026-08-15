Pumas de Keylor Navas vuelve al torneo mexicano tras un olvidable paso por Leagues Cup

Keylor Navas está listo para volver al arco de Pumas en la Liga MX.

Pumas y Keylor Navas vuelven a la Liga MX. El arquero costarricense y su club tendrán actividad este domingo, cuando reciban a Querétaro a las 12 m., luego de su participación en la Leagues Cup, donde tuvieron un desempeño para el olvido.

Navas y Pumas, en el certamen que disputan contra los equipos de la MLS, acumularon tres derrotas: 3-0 contra Charlotte, 2-0 frente a Cincinnati y 3-2 en penales contra Columbus Crew (1-1 en el tiempo regular).

Ante este antecedente, para Keylor y compañía es esencial recobrar la confianza en la liga local, donde ganaron dos de los tres partidos que han disputado y están en la lucha por los primeros lugares.

Pumas consiguió imponerse a Toluca y Juárez, ambos cotejos en condición de visitante, mientras que la primera derrota fue en la fecha uno contra Pachuca.

Actualmente, el equipo de Keylor está en la cuarta posición de la clasificación, con seis puntos. El líder es el América, con siete unidades.

El duelo tiene un contexto especial, ya que, precisamente este sábado, previo al encuentro, el entrenador Efraín Juárez, que llevó a Pumas a la final de la Liga MX el torneo pasado, habló con el periodista mexicano David Faitelson, a quien declaró que Pumas debería ser un serio candidato al título de México.

“Dejamos un equipo líder general, con la mejor ofensiva y mejor defensiva, que compitió hasta la final. Ojalá sigan con el mismo proyecto”, dijo Juárez.

Por otra parte, en Diario Récord, el DT explicó las razones de su sorpresiva salida, la cual nadie esperaba, sobre todo después de que impulsara al equipo a un rendimiento que le permitió acariciar el título de campeón.

“Fue una decisión unilateral, club-entrenador, entrenador-club. La realidad es que me fui yo con la conciencia muy tranquila. Me fui; obviamente, siempre irte de casa te genera tristeza, por diferentes razones o por diferentes circunstancias”, externó sin profundizar.

Keylor Navas y Pumas vuelven a la Liga MX luego de una mala participación en la Leagues Cup. Ahora toca demostrar en la liga local que lo vivido en Estados Unidos fue solo un bache.