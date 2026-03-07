Keylor Navas convoca a sorpresiva conferencia de prensa en Costa Rica este sábado

El equipo Pumas publicó esta imagen de la camiseta de Keylor Navas previo al compromiso del viernes ante Necaxa.

El arquero Keylor Navas defendió el arco de su club, Pumas de México, la noche del viernes y de una vez tomó un avión para dirigirse a Costa Rica, donde realizará una sorpresiva conferencia de prensa este sábado.

La cita con los medios tiene que ver con el equipo de motocross que patrocina Navas, pues ese deporte de motores es una de sus pasiones.

Sin embargo, la convocatoria se da en medio de dudas sobre su continuidad en el equipo felino, donde tiene contrato hasta el final de este torneo. La afición presiona por la renovación, pero el jugador relevó días atrás que no había recibido la oferta por parte de los dirigentes.

Además, está a punto de iniciar un nuevo proceso de Selección Nacional, al mando del argentino Fernando Batista, y el histórico Halcón -de 39 años- no anunció oficialmente su retiro de la Tricolor, luego de disputar la pasada eliminatoria mundialista el año pasado.

La conferencia de prensa se realizará en un lugar de San José al inicio de la tarde. Esto es apenas unas horas después de la victoria de los universitarios en Aguascalientes ante el Necaxa, con marcador de 0-1, que los deja en el tercer lugar de la Liga MX, a tres puntos de Cruz Azul pero con un partido más.