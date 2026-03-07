Puro Deporte

Keylor Navas convoca a sorpresiva conferencia de prensa en Costa Rica este sábado

El arquero Keylor Navas defendió el arco de Pumas el viernes por la noche y este sábado realizará una conferencia de prensa en Costa Rica

Por Esteban Valverde
El equipo Pumas publicó esta imagen de la camiseta de Keylor Navas previo al compromiso del viernes ante Necaxa.
El equipo Pumas publicó esta imagen de la camiseta de Keylor Navas previo al compromiso del viernes ante Necaxa.







