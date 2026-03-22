Puro Deporte

Keylor Navas celebra su renovación con los Pumas ‘desplumando’ a las Águilas del América

Los Pumas de Keylor Navas siguen escalando posiciones en el Torneo Clausura de la Liga MX

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Por Juan Diego Villarreal
Keylor Navas celebró uno de los goles de Pumas contra Cruz Azul en el empate 2 a 2.
Keylor Navas y Pumas obtuvieron un gran resultado ante las Águilas del América. (Pumas/Pumas)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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