Keylor Navas celebra su renovación con los Pumas ‘desplumando’ a las Águilas del América

Keylor Navas y Pumas obtuvieron un gran resultado ante las Águilas del América.

El guardameta costarricense Keylor Navas tiene grandes motivos para celebrar con los Pumas, tras renovar su contrato hasta 2027 con el cuadro azteca.

Este sábado los universitarios derrotaron 1-0 en casa a las Águilas del América, en un compromiso ampliamente disputado, en el denominado “Clásico Capitalino”.

Una vez más, Keylor fue la gran figura del equipo al registrar al menos cuatro intervenciones clave a lo largo del partido para mantener su marco en cero.

Navas demostró una vez más jerarquía y aplomo bajo los tres palos, brindando seguridad cuando los de Coapa se acercaron y pusieron en peligro su arco.

El partido se definió en el epílogo, cuando se señaló un penal a favor de los universitarios y Robert Morales anotó el gol al minuto 90+4, para darle el triunfo a los Pumas en casa.

Los Pumas escalaron al cuarto lugar del Torneo Clausura de la Liga MX con 23 puntos, tras 12 jornadas disputadas. El líder del campeonato es Chivas de Guadalajara con 30 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 y Toluca con 25.