El futuro de Keylor Navas está definido: Aquí jugará el Halcón

Keylor Navas hizo una parada en la última jornada contra Cruz Azul que fue destacada por la prensa mexicana.

El arquero costarricense, Keylor Navas, por fin tiene definido su futuro deportivo. El portero tico llegó a un acuerdo con Pumas UNAM para la renovación de su contrato; ante esto, seguirá en la Liga MX.

La información fue adelantada por el Diario Récord de México y La Nación pudo confirmar que el acuerdo es total.

Keylor Navas llegó a Pumas a mediados de 2025, luego de un gran primer semestre del año en Newell’s Old Boys.

Desde su arribo, el costarricense fue nombrado capitán felino, además de que se convirtió en el jugador referente del plantel.

El entrenador del club, Efraín Juárez, ha insistido en la importancia que tiene el centroamericano en su escuadra, por lo que para él era vital asegurar la continuidad del nacional.

“A Keylor yo lo hice capitán; él creo que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. También los estándares a los que está acostumbrado y a los que todos queremos llegar los representa perfectamente y, lo repito, la directiva sabe lo que quiero, al igual que el jugador”, dijo hace dos semanas en conferencia de prensa.

Keylor, por su parte, siempre se había mantenido anuente a continuar en Pumas, al punto de que desde noviembre tenía la intención de dejar la situación arreglada.

Para Navas, la llegada a México representó tranquilidad para su familia, debido a que se encuentran muy cerca de Costa Rica, por lo que pueden trasladarse sin problema al país.

El Halcón, de entrada, quería dos años más de contrato; no obstante, Récord y Esto recalcaron que el acuerdo es por un año. Esto quiere decir que en el primer semestre de 2027 el jugador nuevamente deberá definir qué hará.

Esta noticia tranquiliza a la afición de Pumas, ya que los seguidores exigían la continuidad del oriundo de Pérez Zeledón.