Kenneth Vargas se ve feliz en Alajuelense: ‘Se me van a cumplir todos esos sueños que tenía de joven’

Llegó el 15 de enero, día —o mejor dicho noche— en que Liga Deportiva Alajuelense se estrenará en el Torneo de Clausura 2026 contra el Municipal Liberia. También será el juego en el que Kenneth Vargas actuará por primera vez como futbolista rojinegro en un partido oficial de la máxima categoría.

“La verdad que estoy bastante emocionado, toda la expectativa que tenía de estar acá creo que se ha cumplido al máximo y la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de estar acá y poder representar a esta institución”, expresó Kenneth Vargas en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

Mencionó que todos saben que a él lo ficharon en la Liga para sustituir a Kenyel Michel.

“En realidad somos muy parecidos, pero a la vez diferentes porque él es zurdo y yo soy derecho; pero creo que puedo complementar muy bien lo que él estaba haciendo”, opinó.

Según Kenneth Vargas, las cualidades de ambos podrían catalogarse como muy similares y se tiene fe de hacerlo bien.

“Puedo aprovechar todo lo que yo sé para hacer dentro del terreno de juego, entonces creo que le puedo aportar bastante al equipo”.

Aseguró que su adaptación a la Liga ha sido muy fácil e inmediata, porque ya conocía a la mayoría de compañeros, por no decir que a todos, y que desde el primer momento lo hicieron sentir en casa.

Kenneth Vargas está ansioso por su debut con Liga Deportiva Alajuelense

“Aquí en la Liga todos siempre tenemos que estar en alto nivel. Por ende, los trabajos han sido bastante duros, pero al final es bueno para nosotros los jugadores y la verdad que me he sentido bastante bien”, añadió sobre estos primeros días de prácticas.

“Ya puedo jugar, es decisión del profe (Óscar Ramírez) si me toman en cuenta o no, pero yo me siento preparado, me siento motivado para jugar este jueves y espero que pueda tener minutos y poder demostrar por qué me trajeron acá”, agregó.

Kenneth Vargas no deja de sonreír y repite una y otra vez que está bastante emocionado.

“Toda mi infancia siempre jugué en el Morera; he jugado ahí a estadio lleno, pero creo que es una motivación diferente ya estando con la camisa de Alajuelense. La verdad que estoy bastante feliz y ansioso.

Kenneth Vargas tiene todo en regla para estrenarse este 15 de enero con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Cuando uno empieza y uno siempre entrena y juega en el mismo estadio, uno siempre sueña con hacerlo en ese estadio lleno con el equipo en Primera División. Entonces, creo que este jueves se me van a cumplir todos esos sueños que tenía de joven y la verdad que estoy bastante feliz por eso”, recalcó Kenneth Vargas.

La nueva ficha del campeón nacional sabe que el partido entre Alajuelense y Liberia no será fácil.

“Todos sabemos lo que es Liberia y al final de cuentas el torneo pasado clasificaron. Es un gran equipo, se han reforzado muy bien, tienen bastante tiempo de trabajo, entonces creo que es un rival difícil de vencer.

”Pero creo que con la motivación, con el trabajo que hemos hecho nosotros y con el equipo que tenemos, tenemos todo para salir adelante y conseguir la victoria”, concluyó Kenneth Vargas.

El partido entre Alajuelense y Liberia comenzará a las 8 p. m., en un Estadio Alejandro Morera Soto que estará a reventar.

