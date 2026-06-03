Kenneth Vargas reaparece en redes sociales: esto fue lo que publicó

Kenneth Vargas se había alejado de las redes sociales luego de que Liga Deportiva Alajuelense lo separó del club —al igual que a Alejandro Bran—, al determinar a través de una investigación que él incumplió las reglas, al encontrarse en horas indebidas en la calle.

Eso propició que Fernando Batista los desconvocara, junto a Warren Madrigal, de la Selección de Costa Rica. Desde entonces, ninguno de ellos había posteado nada en sus redes sociales.

Sin embargo, una semana después, este martes 2 de junio, Kenneth Vargas reactivó su Instagram. En una historia, publicó una fotografía junto a su hermana, felicitándola por su cumpleaños.

Kenneth Vargas hizo esta publicación en su Instagram. (Foto: Instagram Kenneth Vargas./Foto: Instagram Kenneth Vargas.)

En cuanto a fútbol como tal no se ha pronunciado de manera pública tras el incidente, mucho menos a lo ocurrido durante la noche de ese domingo y la madrugada del lunes de la semana anterior.

A él le restaban seis meses de contrato con Alajuelense, pero como se trata de un préstamo, en la Liga están en comunicación con el dueño de la ficha del futbolista, el Hearts de Escocia, para ver los pasos a seguir.

Lo cierto es que él no está contemplado por los rojinegros para este semestre que viene.