Puro Deporte

Kenneth Vargas borra la mayoría de sus fotos con Alajuelense y ya tiene equipo

Kenneth Vargas fue anunciado por su nuevo club y él mismo ya dio un primer mensaje

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Por Fanny Tayver Marín
Kenneth Vargas
Kenneth Vargas fue presentado en su nuevo equipo. (Foto: Instagram Kalamata FC./Foto: Instagram Kalamata FC.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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