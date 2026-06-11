Kenneth Vargas borra la mayoría de sus fotos con Alajuelense y ya tiene equipo

Kenneth Vargas empieza un nuevo capítulo, lejos de Liga Deportiva Alajuelense y del país. El extremo fue anunciado este jueves 11 de junio como el nuevo fichaje del Kalamata de Grecia.

El club europeo dio a conocer que el jugador costarricense llega en condición de préstamo, tras una negociación con el Hearts de Escocia.

Apenas se dio ese anuncio, Kenneth Vargas escribió en una historia en Instagram su primera reacción en inglés: “Estoy muy feliz por esta nueva oportunidad. El trabajo duro, el esfuerzo y el sacrificio siempre dan sus frutos. Nos vemos pronto Kalamata”.

También anotó unas palabras en español: “Agradecido con todas las personas que están conmigo y me apoyan y sobre todo con Dios, pura vida”.

Este es el mensaje que publicó Kenneth Vargas en una historia en Instagram. (Instagram Kenneth Vargas/Instagram)

Algo llamativo en la cuenta de Instagram de Kenneth Vargas es que el jugador borró prácticamente todo lo relacionado con su paso por Alajuelense. Solo le quedó una foto, que está dentro de una publicación donde tiene más imágenes.