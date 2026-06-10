Alajuelense da una noticia de última hora sobre Kenneth Vargas

Kenneth Vargas pasó del estatus de separado a ya no ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense ya resolvió uno de los temas que tenía pendientes tras la separación de Kenneth Vargas y Alejandro Bran por reincidencia en indisciplina.

En el caso de Kenneth Vargas, él tenía contrato con la Liga hasta diciembre, porque el Hearts de Escocia lo cedió a préstamo por un año.

La novedad es que oficialmente, el extremo ya no tiene ninguna relación contractual con Alajuelense.

Se disolvió el préstamo que la Liga había acordado con el Hearts y a través de una fuente relacionada con las partes, La Nación conoce que el club costarricense no tuvo que pagar nada por la terminación anticipada de ese acuerdo.

Paralelo a eso, ya tampoco existe un contrato que una a Alajuelense y a Kenneth Vargas.

“LDA informa que el jugador Kenneth Vargas ya no forma parte de la institución. Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales”, publicó la institución rojinegra en sus redes sociales.

Dicho mensaje lo acompañó de un arte en el que le dice “gracias” al jugador, que tuvo un paso efímero por el club, marcado por lesiones musculares y por casos de indisciplina.

En la Liga no saben cuál será el destino de Kenneth Vargas, porque ya eso le corresponde meramente al futbolista y al dueño de su ficha. Aunque al parecer, persiste el interés del Kalamata de Grecia por hacerse con sus servicios.

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