Kenneth Vargas reaparece después del escándalo: ‘Todo en el tiempo de Dios’

Kenneth Vargas, delantero costarricense ficha del Hearts de Escocia, quien estuvo cedido a Alajuelense y que recientemente se vio involucrado en un acto de indisciplina que le costó su continuidad en el equipo rojinegro y la desconvocatoria de la Selección Nacional, reapareció públicamente tras el escándalo.

El atacante publicó en sus redes sociales una imagen del velocista jamaiquino Usain Bolt señalando al cielo. Junto a la fotografía escribió el mensaje: “Todo en el tiempo de Dios”.

Esta fue la publicación de Kenneth Vargas. (Instagramm/Instagram)

Vargas fue uno de los futbolistas que estuvo durante la madrugada del lunes 25 de mayo en un bar-restaurante de San Pedro, en un incidente que posteriormente terminó con el vehículo de otro exseleccionado, Alejandro Bran, impactado por disparos. Ese mismo día, los jugadores debían presentarse a la concentración de la Tricolor a las 11 a. m.

Ante esta situación, el seleccionador nacional, Fernando Batista, tomó la decisión de desconvocar a Vargas, Bran y Warren Madrigal.

El atacante se había mantenido alejado de las redes sociales desde que se produjo la controversia. Sin embargo, días atrás aprovechó para felicitar a su hermana por su cumpleaños y ahora volvió a publicar contenido con este mensaje.

El futuro de Kenneth Vargas continúa siendo incierto. El futbolista estaba a préstamo con Alajuelense, club que ya no desea contar con sus servicios. No obstante, mantiene contrato con el Hearts de Escocia hasta 2028.