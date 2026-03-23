¿Kendall Waston tira la toalla en la Sele? ‘En cuatro años tendría 42’

Participó en dos Mundiales con la Selección de Costa Rica, en Rusia 2018 y Qatar 2022. También fue llamado de último momento al equipo patrio para tratar de enderezar el rumbo de la eliminatoria pasada a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Desde que Miguel “Piojo” Herrera, anterior entrenador de la Tricolor, se fijó en Kendall Waston para el final de la ruta mundialista, el “Gigante” fue titular.

La historia ya es conocida: el conjunto nacional no logró el pase, ni siquiera pudo ir al repechaje y, con otro estratega, arrancó el rumbo hacia el 2030.

El argentino Fernando Batista está ahora al frente del equipo que debutará el próximo viernes contra Jordania en Antalya, Turquía, y entre sus convocados no figuró Kendall Waston.

Luego del partido que Saprissa le ganó de visita a San Carlos 1-3, en la zona mixta a Kendall le preguntaron sobre la Tricolor y fue sincero sobre si esperaba ser tomado en cuenta o ya tiró la toalla.

“Uno también está viendo la realidad, que faltan cuatro años y hay bastante tiempo para hacer el cambio generacional y trabajarlo. Entonces, al no ser llamado, es algo que lo veo factible; es la realidad. Si nos ponemos a ver, en cuatro años tendría 42, es la realidad, así es el fútbol”, dijo Kendall Waston.

Waston agregó que en el balompié “todos tenemos nuestras temporadas, nuestro momento”, indicó, pero de inmediato aclaró que no es una renuncia a la Sele.

“Si en algún instante me llamaran, obviamente uno va feliz, pero es entendible que convoquen a otros jugadores más jóvenes, porque es el proceso que se tiene que llevar”, opinó el defensa con sinceridad.

Kendall Waston acepta su realidad, dice que en la Selección hay tiempo para hacer el cambio generacional. Su presente le dicta que debe estar bien en el Deportivo Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

Kendall vive el presente con tranquilidad y es estar bien con Saprissa, seguir aportando como lo hizo en San Carlos, donde marcó el primer tanto de su escuadra.

“Gracias a Dios podemos aportar, lo más importante es el gane, pero siempre que uno se suma al ataque y anota, es gratificante”, comentó el defensor.

Waston se mostró feliz por la conquista y hasta pudo lograr otro a su cuenta, pero Gerald Taylor, quien estaba en posición prohibida, participó en la jugada y se lo anularon; a Kendall no le importó, estaba contento con ayudar a marcar en la parte baja y colaborar en ofensiva.

“A veces me pongo a pensar cuántos goles son el promedio por temporada y he tenido campañas en las que he sumado más de cinco o siete. Para uno como defensa, su prioridad es defender, pero cuando va al ataque queda esa arma de ayudar al equipo”, añadió Waston.

La mayoría de sus tantos son con la cabeza, pero ante San Carlos definió como un delantero, con un toque de pierna derecha.

“Este tipo de goles no son lo usual, tal vez uno siempre va como a la segura, a meterle la jupota, pero cuando ya llega al pie, el ratoncillo en la cabeza le dice a uno: ‘ayayayay, qué voy a hacer’, pero gracias a Dios se anota y puede llegar”, comentó Kendall entre risas.

Waston también resaltó el triunfo ante los norteños, porque, según opinó, es complicado salir con los tres puntos del Estadio Carlos Ugalde.

“Es una victoria que sabe muy rico, porque es una cancha muy complicada. San Carlos juega muy bien bajo el mando de Wálter, que todos saben muy bien su idea de juego”, señaló Kendall Waston.

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