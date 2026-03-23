Puro Deporte

¿Kendall Waston tira la toalla en la Sele? ‘En cuatro años tendría 42’

El defensa morado reveló si esperaba ser tomado en cuenta por el técnico Fernando Batista

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Participó en dos Mundiales con la Selección de Costa Rica, en Rusia 2018 y Qatar 2022. También fue llamado de último momento al equipo patrio para tratar de enderezar el rumbo de la eliminatoria pasada a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaKendall WastonSelección de Costa RicaFernando Batista
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.