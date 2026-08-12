Puro Deporte

Kendall Waston sorprende al escoger entre sus 100 goles el que lo volvió loco y es su preferido

Con el tanto que le marcó al Mixco de Guatemala, el defensa llegó a 100 anotaciones en su carrera

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Por Milton Montenegro
Eliminatoria hacia Rusia 2018 entre Costa Rica y Honduras. Kendall Waston se elevó entre los defensas y anotó el gol preferido de su carrera. (Jose Cordero)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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