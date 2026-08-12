Kendall Waston sorprende al escoger entre sus 100 goles el que lo volvió loco y es su preferido

Eliminatoria hacia Rusia 2018 entre Costa Rica y Honduras. Kendall Waston se elevó entre los defensas y anotó el gol preferido de su carrera.

En medio del partido que Saprissa le ganó por goleada 3-0 a Mixco, de Guatemala, en la Copa Centroamericana de la Concacaf, el departamento de prensa de los morados informó que, tras anotarle a los chapines, el defensa Kendall Waston llegó a 100 goles en su carrera.

Al final del partido y en la zona mixta del estadio saprissista, Waston conversó con la prensa y ahí dijo cuál es, de los 100, su anotación favorita.

“Tengo mi preferido: el gol que le marqué a Honduras en el Nacional. Definitivamente, es mi preferido. Todos son especiales, pero como ese, ninguno”, dijo Kendall, quien se refirió a la conquista que marcó el 7 de octubre de 2017, en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El partido terminó 1-1, pero Honduras ganaba y, al minuto 90+5, Kendall se levantó dentro del área para conectar de cabeza el centro de Bryan Ruiz y darle a Costa Rica la clasificación al Mundial.

“Me volví loco. Eran los minutos finales, el partido ya iba a acabar y fue una gran emoción”, contó Waston sobre ese día, al marcarle a los catrachos.

“Siempre he dicho que voy a poner lo grupal por delante, pero estas cosas individuales son importantes, porque el trabajo que uno hace en silencio se ve reflejado tarde o temprano. Es una de las fortalezas que tengo y siempre he tratado de maximizarla para que pueda opacar las debilidades que tengo. Quiero seguir aportándole al equipo cada vez que uno se suma al ataque y ojalá vengan más”, destacó Kendall.

Kendall anotó incluso en el Mundial de Rusia 2018: el 27 de junio de 2018 le marcó a Suiza. Sin embargo, cuando le consultaron cuál fue el mejor tanto que ha hecho con Saprissa, quedó dudando.

“Ahí sí me la puso fea. No sé, puede ser un gol que anoté en una semifinal contra la UCR, porque esa vez, al mismo tiempo, nació mi hijo y fue muy especial”, indicó Waston.

El zaguero explicó a qué se refiere con el trabajo en silencio y detalló que se trata de esa labor extra en los entrenamientos.

“Es cuando uno entrena extra y nadie lo ve. Nunca me ha gustado que la gente sepa lo que hago. A veces uno se frustra porque tiene ocasiones de gol y falla. Hay momentos importantes en los que pude ayudar a empatar o ganar y fallé, pero la constancia y la perseverancia le ayudan a uno a seguir luchando”, manifestó Kendall.

Tras anotarle a Honduras el 7 de octubre de 2017, en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, Kendall Waston se quitó la camiseta y corrió a festejar. (Jose Cordero)

Kendall estaba feliz con la victoria 3-0, su gol —el tercero del partido— y los 100 tantos en su carrera, pero dejó claro que todavía falta.

“Sí falta. Queremos ganar la Copa Centroamericana y clasificar al Mundial de Clubes”, dijo Kendall, quien no cree que la Centroamericana sea más importante que el torneo nacional.

“No es un secreto que es algo en lo que estamos debiendo. Es la realidad, es algo que queremos y estamos luchando para obtenerlo. Dios quiera que, con esfuerzo y buenas decisiones, lo consigamos”.

Pero no siempre que Kendall se suma al ataque puede hacerlo con libertad; a veces la marca le impide hasta moverse. El Gigante señaló quién lo ha marcado mejor.

“Siempre he dicho que los jugadores pequeños son los que más cuestan, porque tal vez uno los empuja y se va a ver un roce más drástico. También se ha hablado de la marca con Alexis Gamboa; por su fortaleza y estatura, son buenos duelos los que hemos tenido”, dijo Kendall, quien, a sus 38 años, no piensa en dejar el fútbol.

“No, no, eso no. Hasta donde me dé, yo no me voy así nada más”, dijo Kendall entre risas.

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