Puro Deporte

Saprissa destaca que Kendall Waston logró una marca muy especial

El defensa se sumó al ataque y anotó el tercer gol contra el Mixco de Guatemala

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Por Milton Montenegro
Saprissa vs. Mixco
Kendall Waston festejó el gol contra Mixco de Guatemala. Hizo el tercer tanto en la victoria del equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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