Saprissa destaca que Kendall Waston logró una marca muy especial

Kendall Waston festejó el gol contra Mixco de Guatemala. Hizo el tercer tanto en la victoria del equipo.

En el juego de la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra el Mixco de Guatemala, Saprissa destacó que Kendall Waston logró una marca muy especial.

“El defensor central del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, quien es uno de los capitanes de nuestra institución, así como un referente del Deportivo Saprissa, alcanzó una marca histórica en su carrera profesional: los 100 goles anotados a lo largo de su trayectoria como futbolista”, resaltó Saprissa.

El departamento de prensa de los morados añadió que Waston, reconocido por su poderío aéreo y su liderazgo dentro y fuera de la cancha, ha construido gran parte de esta cifra a base de trabajo duro y su principal fortaleza: el juego aéreo. Este número de anotaciones contempla los goles marcados a lo largo de toda su carrera, tanto en clubes como en Selección Nacional.

“Esta cifra de tres dígitos en la carrera de nuestro defensor, no solo confirma su vigencia goleadora a pesar de su posición, sino que también refuerza su estatus como uno de los jugadores más históricos de nuestra institución”, dijo Saprissa

El gol 100 de Kendall llegó al minuto 33’ de la primera parte entre el conjunto Morado y el Mixco, por la Copa Centroamericana, tras buena definición de cabeza del zaguero central.

Los goles de Waston:

En primera división: 62

En MLS: 16

Con Bayamón de Puerto Rico: 5

En Concacaf: 6

En Copa: 1

Con Selección Nacional: 10

Datos obtenidos del periodista y estadígrafo Christian Sandoval.

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