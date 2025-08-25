Kendall Waston le sale con los tacos de frente a quienes insinúan que le montaron ‘una cama’ a Wanchope

Como si fuera una jugada determinante, donde se debe ir a muerte con todo, Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, le salió con los tacos de frente a quienes insinúan que en el vestuario los jugadores le hicieron “una cama” a Paulo César Wanchope para que lo despidieran del equipo.

“Me da gracia escuchar esos rumores, porque se hablan mentiras, pero lo principal es la ética del jugador. Uno puede sospechar la malicia o ver el puñal cuando viene, pero ninguno de nosotros nos vamos a meter el propio puñal, porque al final somos afectados. En todo esto está en juego el contrato de cada uno y la comida de la familia”, dijo Kendall.

Waston atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previo a cada juego de la Copa Centroamericana.

Saprissa recibe el martes, a las 8 p.m., al Motagua de Honduras y está obligado a derrotarlo para seguir con vida en el torneo.

“Si vamos a perjudicar a nuestro jefe, por ende nosotros también salimos afectados. En este grupo nunca he visto estas situaciones (hacer una cama). Obvio, hay jugadores que no pueden estar felices porque no juegan; yo pasé eso en el pasado, pero eso no quiere decir que se le desea el mal al jefe o que lo echen”, opinó Waston.

El defensa añadió que en Saprissa los jugadores no se ponen de acuerdo para echar técnicos.

“Me tiene sin cuidado (lo que se dice) y nunca vamos a dar pie a ese tipo de situaciones”, destacó Kendall.

Waston aseguró que, sin importar el entrenador que esté en el banquillo, nunca han salido a una cancha con la idea de perder el partido o de “montarle una cama”.

“Eso no va con la ideología nuestra, con nuestros valores. Quizá en otros lugares se pueda dar, pero eso no quiere decir que en Saprissa suceda. Al final, Dios se encargará de juzgar a cada uno por sus actuaciones, si usted actúa de buena o mala fe, y tengo claro que nosotros somos así”, expresó Kendall.

- ¿Entonces cómo explica que los jugadores cambien tanto de un juego a otro y en tan poco tiempo?

- Por qué el cambio tan abismal de un encuentro a otro no lo sé. Solo sabemos que siempre vamos a tratar de dar nuestra mejor versión en todos los partidos, porque tenemos muchísima responsabilidad con la institución, con los aficionados y con nosotros mismos para siempre actuar de una manera excelente. Ahora estamos sumamente agradecidos por el pasado y también por el presente. Somos empleados y queremos dar lo mejor con nuestros jefes.

- No han tenido mucho tiempo de trabajo con Vladimir Quesada, pero ¿cuánto ayuda que lo conocen bien

- Obviamente conocemos a Vla. Creo que son pocos los compañeros nuevos que no han estado bajo su dirección. La admiración y gratitud que le tenemos no es solo por el tetracampeonato, sino porque muchos tuvimos la dicha de ser guiados por él cuando estábamos chiquillos, y nos conoce bien. Todos sabemos lo que quiere o no, y está en nosotros ponerlo en práctica en la cancha. Todos estamos felices porque sabemos la calidad de persona que es y, de parte nuestra, siempre va a estar la institución por delante. Queremos el bienestar para todos.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, aseguró que nunca han salido a una cancha, pensando en perder. Aquí en la conferencia de prensa, previo al juego contra Motagua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cuánta presión hay para este partido de Copa Centroamericana?

- No cualquiera está capacitado para vivir esta exigencia diaria que se da en Saprissa. Esta presión de que si juega bien lo aplauden y si al día siguiente no le va bien, lo abuchean, es algo con lo que siempre debemos lidiar. La mayoría del grupo sabe jugar estas instancias y nos gusta este tipo de presión. Es como un vicio, un vicio lindo para sobreponerse a la adversidad. Este tipo de partido a todos nos encanta.

- ¿Le inquieta que ya tiene varios partidos sin lograr un gol?

- Es bonito autoexigirse y, siendo defensor, tratar de anotar, porque mi primera labor es darle seguridad al equipo y que nuestro marco esté en cero. Pero tengo claro que el plus es ir al ataque y poder sumar para el beneficio del grupo. Es algo que he estado pensando y en cada encuentro tengo la esperanza y fe de querer aportar al ir al ataque.

