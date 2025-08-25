Puro Deporte

Kendall Waston le sale con los tacos de frente a quienes insinúan que le montaron ‘una cama’ a Wanchope

El zaguero defendió al grupo, previo al juego contra Motagua de Honduras

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Como si fuera una jugada determinante, donde se debe ir a muerte con todo, Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, le salió con los tacos de frente a quienes insinúan que en el vestuario los jugadores le hicieron “una cama” a Paulo César Wanchope para que lo despidieran del equipo.








Deportivo SaprissaSaprissaKendall WastonMotagua
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

