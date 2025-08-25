Vladimir Quesada confirma una baja de peso en Saprissa para enfrentar a Motagua

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dio una noticia nada agradable para los aficionados morados.El equipo tendrá una baja sensible en su compromiso por la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra el Motagua de Honduras.

Los morados reciben el martes, a las 8 p.m., al cuadro catracho, líder del Grupo C, que además integran Cartaginés, CAI de Panamá y Verdes de Belice, ya eliminado.Saprissa está obligado a derrotar a Motagua para clasificar a los cuartos de final del torneo.

Vladimir Quesada atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, calificó el juego como una final y confirmó una baja sensible para el encuentro.

- Mariano Torres ha estado ausente en los últimos dos partidos. ¿Puede contar con él?

- Mariano no puede estar en el partido y no voy a hacer la respuesta más grande. Quisiera que todos estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional y todavía tiene bastante inflamación en su tobillo. Hemos decidido que repose, a ver si la inflamación baja y podemos tenerlo en cuenta para el fin de semana.

- ¿Nicolás Delgadillo podrá estar?

- Tampoco estará. Ha estado haciendo trabajo diferenciado y, seguro, hoy tendrá el alta para integrarse a los trabajos grupales, pero no contamos con él. No vamos a exigirlo y perder lo que hemos ganado.

- ¿Qué ha podido estudiar de Motagua y qué piensa del técnico Javier López, quien en el pasado le ganó a usted la serie, cuando dirigía a Antigua de Guatemala?

- Hace más o menos tres partidos, Javier dirige a Motagua. Pudimos ver el partido que jugaron contra Cartaginés, ante Marathón y, el sábado pasado, visitaron La Ceiba para enfrentar a Victoria. Motagua está en un proceso de adaptación a la idea de don Javier. Es importante conocer lo que hace e hizo, y eso nos da una idea más clara de lo que enfrentaremos en el partido. Independientemente de que tenga muchos días o pocos de trabajo, hemos intentado conocer su idea y esperamos un partido de final. Los dos necesitamos un buen resultado, sobre todo nosotros, porque venimos un punto atrás. Es una final, así es, es una final.

- ¿Qué aprendizaje le quedó de la última Copa Centroamericana que dirigió?

- Aprendizajes muchos, obviamente no describiré todos. Sí tengo claro que nosotros siempre queremos ganarlo todo. No siempre quien tiene mayor tiempo de posesión de la pelota gana. Contra Antigua, prácticamente el 70% de la posesión fue nuestra y perdimos en nuestra cancha 0-3. Así es el fútbol y todo eso lo tomaremos en cuenta: qué sucedió, por qué recibimos los goles. Vamos a tratar de hacer las correcciones del caso. Creemos que en el partido se puede presentar la misma situación. Estamos obligados a ir al marco contrario, necesitamos ganar. Vamos a atacar defendiendo. Esperamos que sea una historia diferente y queremos el campeonato de este certamen.