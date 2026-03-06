Kendall Waston le responde a Leonel Moreira por la polémica frase que lanzó contra Saprissa

Sporting hizo lo que nunca había conseguido en el Estadio Ricardo Saprissa: salir con una victoria.

Los albinegros se impusieron 1-2 sobre los morados y, por primera vez en su historia, festejaron el triunfo en la Cueva.

Uno de los que más saboreó el gane fue el arquero Leonel Moreira, quien, al terminar el compromiso y antes de entrar al vestuario, lanzó una polémica frase.

“Qué lindo es venir a ganar y bailados”, dijo Moreira, mientras mostraba una sonrisa.

La frase de Leonel quedó grabada en una toma de Tigo Sports y, en la cuenta de Facebook de este canal, los aficionados morados la emprendieron contra el guardameta.

“Claro, nunca le había tocado irse sin agarrar a patadas la puerta”, escribió Jorge Artavia, mientras que Marco Morera posteó: “Pelando descenso”. William Barrantes añadió: “Ah, pero póngalo en finales”. Michael González señaló: “Bailado quedó cuando le levantamos las copas en la cara”.

Sin duda, lo dicho por Leonel Moreira no cayó nada bien entre los seguidores de Saprissa, y hasta algunos jugadores, como Kendall Waston, salieron al paso por lo que expresó el arquero.

“Puedo hablar por mí; es entendible la alegría de él por ganarnos acá. Obviamente no voy a compartir que nos bailaron, porque eso no fue así. Más de eso no voy a comentar para no generar más polémica, pero siempre van a haber dos versiones, dos caras distintas en esta historia: el que está feliz porque ganó y el que está triste porque perdió”, expresó Kendall Waston en Radio Columbia.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, comentó que no iba a referirse sobre algo que no escuchó; aun así, señaló: “Leo (Moreira) ya está grande y sabe que esto no ha terminado. Todavía faltan fechas del campeonato”, indicó Mariano.

El arquero de Sporting, Leonel Moreira, se ganó el enfado de los aficionados de Saprissa. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Para Bancy Hernández, Saprissa tuvo un partido complicado, pero destacó que no pueden bajar la guardia.

“Creo que fue un partido complicado, no esperábamos esto, no fue la noche de nosotros y nos toca recapacitar de cada error. Nosotros siempre salimos a ganar. Creo que enfrentamos a un gran equipo y debemos retomar todo lo que hemos hecho en la cancha para recuperar el domingo. Esto no se ha acabado, sería bueno ganar el domingo para seguir aspirando al primer lugar. Fue una mala noche, no es lo que queríamos”, mencionó Bancy Hernández.

Para Leonel Moreira, su equipo bailó al Deportivo Saprissa. Kendall Waston dijo que eso no fue así. (Mayela López/Mayela López)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.