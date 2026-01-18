Puro Deporte

Kendall Waston hizo realidad la promesa que un niño de ocho años le había hecho a su padre fallecido

Conocer a Kendall Waston llenó de sentimientos a Daniel Alfaro, quien solo pensó en su padre, que le había inculcado la pasión por Saprissa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Milton Montenegro
Daniel Alfaro Kendall Waston Herediano vs. Saprissa 17 de enro del 2026 Fotografías: Rafael Pacheco
Kendall Waston compartió con el pequeño Daniel Alfaro, al terminar el partido entre Herediano y Saprissa, este sábado en el estadio de Santa Bárbara. (La Nación/Fotografías: Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kendall WastonDaniel AlfaroMariela AlfaroHeredianoSaprissaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.