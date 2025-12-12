Puro Deporte

Esta vez Kendall Waston recibió las cachetadas: vea la ‘sobredosis de cariño’ de Ariel Rodríguez

Ariel Rodríguez y Kendall Waston festejaron a punta de cachetadas en la victoria de Saprissa ante Cartaginés por las semifinales

Por Esteban Valverde
Cartaginés vs. Saprissa
Kendall Waston inicia el camino del festejo junto a Óscar Duarte, tras anotar en la semifinal de Saprissa ante Cartaginés por las semifinales del Torneo Apertura 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







