Esta vez Kendall Waston recibió las cachetadas: vea la ‘sobredosis de cariño’ de Ariel Rodríguez

Kendall Waston inicia el camino del festejo junto a Óscar Duarte, tras anotar en la semifinal de Saprissa ante Cartaginés por las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El defensor saprissista Kendall Waston usualmente celebra repartiendo cachetadas a sus compañeros, pero esta vez le tocó recibirlas en el duelo de ida de la semifinal ante Cartaginés.

La Torre es conocido por sus curiosos festejos, en los que suele haber alguna cariñosa “bofetada” para compañeros o incluso hacia algún rival con el que tenga cercanía.

Waston anotó el segundo gol de los morados en Cartago, tras un tiro de esquina que definió -para variar- con la cabeza. Los brumosos perdieron las marcas y dejaron libre al futbolista que se distingue precisamente por su juego aéreo.

En la celebración, el delantero Ariel Rodríguez -que estaba en la banca- se acercó a felicitar a Kendall y se las cobró todas juntas. En esta ocasión fue Waston quien recibió no una, sino cuatro cachetadas, mientras el Samurái sonreía con cara de travesura.

Los morados se dejaron el duelo de ida, pero tendrán que ratificar su boleto a la final el próximo domingo 14 de diciembre a las 4 p. m. en la Cueva, ante un Cartaginés que todavía no se da por vencido.

Vea aquí el amistoso intercambio entre Waston y Ariel: