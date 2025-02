Kendall Waston habla de su lesión y sufre por los centros que Saprissa desaprovecha

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, reapareció para hablar sobre su situación en el cuadro morado.

El “Gigante”, quien no ha podido debutar en este torneo primero por suspensión y luego debido a una lesión, acompañó al equipo al Estadio de Piedades de Santa Ana, donde los morados enfrentarán al cuadro local.

Waston habló con los medios de comunicación y aseguró que espera volver pronto a los terrenos de juego. Incluso afirmó que su mayor anhelo es ayudar a sus compañeros.

“Todo va bien, vamos evolucionando día a día, pero la lesión que tengo es una situación que debemos ir manejando con precaución. Anhelo estar en la cancha y ayudar a los compañeros, pero hay que ser prudentes con la lesión”, dijo Kendall.

El defensor dejó a un lado las especulaciones y explicó la naturaleza de su lesión y cómo ocurrió.

“Este tipo de lesión no es muscular, se presentó durante Los 90 Minutos por la Vida. Sufrí un impacto en el empeine. Vamos bien, como dije antes, pero queremos ser prudentes con la evolución y ojalá estar pronto en los terrenos de juego”, señaló Waston.

A Waston se le consultó si podrá estar en el encuentro del próximo jueves por la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando Saprissa reciba al Vancouver Whitecaps, club de Canadá que juega en la MLS.

“Estoy deseando estar, aunque sea un minuto, pero también aparto un poco el corazón y, usando la razón, debo ser prudente para que la lesión no se agrave. Me gustaría estar el jueves en la cancha, sobre todo porque enfrentamos a un equipo especial. No sé cuántas veces en la vida se presenta esta posibilidad de jugar contra un exequipo internacional”, expresó Waston.

Kendall Waston dijo que desea volver a jugar, aunque sea solo un minuto. (Jose Cordero)

Kendall recordó que estuvo cinco años en Vancouver y vivió momentos importantes en el club y en la ciudad.

Waston también analizó el momento que vive Saprissa, sobre todo en los dos últimos compromisos, donde el equipo generó muchos centros, pero no los aprovechó.

“Viendo desde afuera, uno desea estar en la cancha para poder cabecear esos centros. Pero, como decimos siempre, desde afuera todo se ve muy claro; ya adentro es diferente”, dijo Kendall.

