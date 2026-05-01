Kendall Waston deja picante mensaje que salpica a Tulbovitz y Medford

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, espera que el equipo llegue sólido al juego del domingo contra Liberia.

Saprissa enfrenta la semifinal el próximo domingo, pero el partido se juega horas y hasta días antes.

Así lo evidenció Kendall Waston, defensa de los morados, quien, al terminar el entrenamiento con el equipo, subió un mensaje a las redes sociales del club, donde expresó cómo los tratan Marcelo Tulbovitz, preparador físico del equipo, y Hernán Medford, entrenador del plantel, durante las prácticas.

Kendall, quien sin duda portará la cinta de capitán en el compromiso contra Liberia, debido a la ausencia de Mariano Torres (sancionado con tres partidos) escribió en las cuentas del equipo: “No es vara, hoy el profe nos mató. Pero el que no aguante no está listo para la semi.¡ES POR USTEDES, CABROS!”, le dijo Waston a los aficionados.

Parece que Kendall se dio gusto usando las redes sociales de Saprissa, porque en otro mensaje posteó: “Por el Día del Trabajador, hoy le dieron feriado al compa que lleva las redes. Hace ratos quiero que calentemos esa semi, entonces me mandé valiente y voy a echarme yo este brete”.

Ya al final, Kendall añadió que, gracias a Dios, ya estaba en la casa, pero necesitaba motivarse para el domingo, así que pidió que le enviaran mensajes y preguntas. “Prometo leerlos todos”; ya veremos si cumple y también responde a todos.

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