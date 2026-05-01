Kendall Waston deja picante mensaje que salpica a Tulbovitz y Medford

Saprissa enfrenta la semifinal el próximo domingo, pero el partido se juega horas y hasta días antes.
Así lo evidenció Kendall Waston, defensa de los morados, quien, al terminar el entrenamiento con el equipo, subió un mensaje a las redes sociales del club, donde expresó cómo los tratan Marcelo Tulbovitz, preparador físico del equipo, y Hernán Medford, entrenador del plantel, durante las prácticas.
Kendall, quien sin duda portará la cinta de capitán en el compromiso contra Liberia, debido a la ausencia de Mariano Torres (sancionado con tres partidos) escribió en las cuentas del equipo: “No es vara, hoy el profe nos mató. Pero el que no aguante no está listo para la semi.¡ES POR USTEDES, CABROS!”, le dijo Waston a los aficionados.
Parece que Kendall se dio gusto usando las redes sociales de Saprissa, porque en otro mensaje posteó: “Por el Día del Trabajador, hoy le dieron feriado al compa que lleva las redes. Hace ratos quiero que calentemos esa semi, entonces me mandé valiente y voy a echarme yo este brete”.
Ya al final, Kendall añadió que, gracias a Dios, ya estaba en la casa, pero necesitaba motivarse para el domingo, así que pidió que le enviaran mensajes y preguntas. “Prometo leerlos todos”; ya veremos si cumple y también responde a todos.
Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.