Puro Deporte

Kendall Waston deja picante mensaje que salpica a Tulbovitz y Medford

El defensa de Saprissa y sus compañeros trabajan fuerte para enfrentar el domingo a Liberia

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Por Milton Montenegro
Kendall Waston, defensa de Saprissa
Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, espera que el equipo llegue sólido al juego del domingo contra Liberia. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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