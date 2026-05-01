Es una locura: Saprissa ha anotado 719 goles en la ‘saprihora’

En el último suspiro, cuando ya no queda aire para el último aliento, aparece Saprissa para devolverle el alma al cuerpo a sus aficionados.

“Goooollll”, gritan en la Cueva y también en otros estadios; los morados han pasado de la tristeza a la alegría, casi a la locura.

En más de una ocasión, el cuadro morado abombó las redes en el último minuto, sí, en la “saprihora”. Fue un chispazo que le permitió al plantel empatar un encuentro que tenía perdido o ganarlo, cuando las manecillas del reloj, en el último minuto, prácticamente indicaban que el compromiso finalizaba empatado, pero Saprissa le dio vuelta y se dejó la victoria.

Desde la década del 2000 se le empezó a llamar a las conquistas de los morados en los últimos minutos la “saprihora”, pero no fue solo en ese momento que los tibaseños lograron marcar al cierre de un encuentro, lo hicieron desde que nacieron.

Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo, publicó en su sitio en Facebook, “El zar de las estadísticas”, la cantidad de goles que Saprissa logró en la “saprihora”, sin importar que el mote surgió en el 2004.

“La ‘saprihora’ existe, y ¿desde cuándo? Bueno, me di a la tarea de buscar cuántos goles ha hecho Saprissa en su historia, desde 1949, en los últimos 10 minutos de juego, es decir, del minuto 80 al 90 o hasta que termine el partido”, publicó Gerardo Coto.

Coto destacó que el primer partido de los morados con gol en los últimos minutos fue el 21 de agosto de 1949.

“Saprissa 3 - La Libertad 1. Anotadores: Marco T. “Churchill” Espinoza (81), Guillermo “Viriguas” León (89).

Último juego con goles tardíos del Saprissa: 26 de abril de 2026, Puntarenas FC 1 - Saprissa 3. Anotador: Mariano Torres (86), desde el punto de penal”, señaló Gerardo en su página en Facebook.

En más de una ocasión, Ariel Rodríguez ha marcado un gol en la "Saprihora". (JOHN DURAN/John Durán)

Según los registros de Coto Cover, Saprissa anotó un total de 719 goles en la “Saprihora”.

Temporadas por décadas con más goles en los últimos minutos:

1940-1949: 4

1950-1959: 35

1960-1969: 63

1970-1979: 74

1980-1989: 73

1990-1999: 103

2000-2009: 111

2010-2019: 158

2020-2026: 98.

“Goles totales de Saprissa en primera: 5.085. Promedio: 14% de los goles morados han sido producto de la ‘saprihora’. Es una investigación basada en mis archivos, la misma podría variar con respecto a otros colegas dependiendo de las fuentes de periódicos que se hayan consultado y los tiempos de goles que hayan mencionado sus crónicas”, resaltó Gerardo Coto.

En una publicación del 2019, La Nación hizo el desglose de algunos de ellos y puede ver la nota en este enlace.

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