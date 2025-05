Kendall Waston cree que solo hay una forma de que le piten un penal: ‘Me van a tener que bajar los pantalones’

Kendall Waston reconoció que, de alguna forma, le sorprendió que al revelarse los audios del VAR del primer partido de la semifinal contra Herediano, la Comisión de Arbitraje avalara que no se le pitara penal en un forcejeo con los defensas florenses.

“A veces hay unas que son muy obvias, otras por interpretación, pero cada árbitro lo ve de distintas maneras, aunque la mayoría de la gente observa que son muy obvias las faltas que me cometen”, dijo Kendall Waston.

El defensor de Saprissa tiene claro lo que debe pasar en el área para que los árbitros vean falta cada vez que lo sujetan o lo marcan entre tres, como hicieron los florenses en el primer compromiso.

“Quizá me tienen que quitar la camisa o bajar el pantalón para que me piten un penal”, dijo Kendall, quien añadió que no pide que le regalen nada.

“Lo que me toca hacer es seguir luchando con dos jugadores que me van a marcar y ser inteligente. No es que me voy a estar tirando en el área, pero sí debo ver cómo hago para tratar de llegarle bien a la pelota”, opinó el “Gigante” saprissista.

Waston está convencido de que, por su físico, los árbitros lo ven distinto, pero señaló que no es un tema que solo él sufre.

“Por ser grande me miden diferente, pero no solo a mí. También he estado escuchando cuando, por ejemplo, a Alexis Gamboa (defensa de la Liga) le ha sucedido. A los jugadores grandes nos ven de otra manera y eso no es justo, porque si la falta se da dentro o fuera del área, para todos es igual, sea un futbolista grande, de mediana estatura o pequeño”, destacó Kendall.

Kendall sabe que se le viene otro duelo fuerte contra Alajuelense y que, probablemente, en el área sea Alexis Gamboa quien vaya a bloquearlo.

“Siempre son esos duelos. Cuando es contra Alajuelense, es Alexis Gamboa quien llega a la marca. Ante Herediano es Keyner Brown, pero siempre con los jugadores más altos voy a tener la marca”, dijo Waston.

Así marcó Herediano a Kendall Waston en el primer juego de la semifinal. Lo hicieron caer y para los árbitros es un roce normal. (Brendy Nuñez/Brendy Nuñez)

Kendall Waston resaltó que la táctica fija y contar con jugadores de buena estatura, como él, es un recurso al que se le puede sacar buen provecho, pero comentó que la Liga también hace un buen manejo de esta vía futbolística.

“La pelota quieta siempre ha sido fundamental a favor o en contra y tenemos que afinar esos detalles que nos han ayudado en el pasado. Sabemos que Alajuela prepara muy bien las acciones de táctica fija con el ‘Machillo’. Ojalá podamos tener esa fortaleza en ataque y en defensa no vernos afectados por ellos”, señaló Waston.

Kendall Waston se mostró complacido por dar el paso a la final, pero mencionó que hubo cosas en el segundo encuentro ante los rojiamarillos que deben pulir para la final. Según Kendall, quieren más; indicó que la Liga viene haciendo las cosas bien, pero apela a la localía y al fuerte respaldo de los aficionados para tratar de ser contundentes y jugar una gran final ante Herediano.

