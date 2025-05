Esteban Alvarado dice lo que piensa de Keylor Navas ante su posible regreso a la Selección

Esteban Alvarado, guardameta del Deportivo Saprissa, siempre dice lo que piensa. No es de guardarse nada, sin importar si el tema es su club, su futuro o hasta la presencia de Keylor Navas en la Selección Nacional.

Así lo hizo el miércoles anterior, luego del partido que su escuadra disputó de visita en el Estadio Carlos Alvarado, contra Herediano.

Alvarado atendió a la prensa en la zona mixta del estadio florense y se le consultó si el eventual regreso de Keylor Navas lo afectaría en sus intenciones de volver a jugar otro mundial.

“Para mí, Keylor se ha ganado un derecho de piso. Es una figura que siempre que estuvo en la Selección ha respondido”, dijo Esteban Alvarado.

El guardameta de Saprissa agregó que el regreso de Navas a la Tricolor no lo afecta en nada.

“En mi caso, no tengo nada que perder. Ya yo en el fútbol hice lo que quise. Si voy a un mundial, excelente, y si no, también. Créanme que ocupo hacer otras cosas fuera del fútbol, no pierdo por ningún lado”, destacó Esteban.

Alvarado, quien tuvo un buen desempeño en el choque contra los florenses y al menos evitó un par de goles del rival, ahora piensa en el clásico, en el primer partido de la final frente a Alajuelense, el próximo domingo a las 4 p.m.

“Es un clásico, una final, no hay mejor condimento que jugar un clásico en estas instancias, así que creo que tanto ellos como nosotros estamos preparados y listos, y el ganador va a ser el espectador, porque va a ser un buen juego”, dijo Alvarado.

Sobre el adversario, el arquero lo calificó de difícil, como cualquier otro en estas instancias.

“La Liga es un equipo complicado, así como es Herediano, también muy complicado, pero el que quiere ser campeón debe ganar contra quien sea y donde sea. El respeto futbolístico está, pero no hay miedo”, aseguró Esteban, quien destacó que los rojinegros están invictos en el certamen.

"El respeto futbolístico está, pero no hay miedo”, dijo Esteban Alvarado sobre el juego contra Alajuelense. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

“Que no hayan perdido es un condimento más para añadirle, que se haga jocoso el encuentro, y eso habla de lo bien que ellos han trabajado. Nosotros estamos en alza, motivados, y va a ser un señor clásico”, opinó Alvarado.

Sobre la presencia de Óscar Ramírez como entrenador de Alajuelense, Esteban Alvarado señaló que es un técnico que analiza mucho al rival. Añadió que todos los entrenadores tienen sus cosas y lo que espera es un adversario que vaya por todo, porque, según dijo, eso es lo que Saprissa hará.

