Kenay Myrie y la ‘intensidad’ de su papá en cada llamada durante la Copa Oro

La Selección de Costa Rica se prepara para un crucial choque de cuartos de final de la Copa Oro el domingo 29 de junio frente a Estados Unidos, y entre sus filas, una joven promesa acapara miradas: Kenay Myrie.

El lateral de 18 años, hijo del exfutbolista Roy Myrie, no solo vive el sueño de defender la camiseta tica, sino que también lidia, entre risas, con la constante intensidad de su padre.

“Él me llama todos los días, a veces le digo que es un toque intenso y no, él está orgulloso y me dice que marque bien primero y que después ataque”, confesó Kenay Myrie en las transmisiones de Columbia y Monumental.

Junto a Kenneth Vargas, el lateral brindó declaraciones en el hotel de concentración de la Selección de Costa Rica, luego de la práctica de este miércoles en las instalaciones deportivas de la Universidad de Minnesota.

De una manera muy amena y entre risas, Kenay habló de esa cercana y peculiar relación con su padre, quien ha sido una guía fundamental en su prometedora carrera.

“Siempre hablo con mi papá después de cada entrenamiento y de cada partido y tengo que seguir mejorando”, añadió.

La figura de Roy Myrie, exseleccionado nacional, se proyecta en el camino de su hijo, quien se perfila como una solución para el esquema táctico de Miguel “Piojo” Herrera.

Kenay Myrie puede ser una de las opciones que utilice Miguel Herrera al quedarse sin lateral izquierdo para el partido entre Estados Unidos y la Selección de Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Con Joseph Mora suspendido por acumulación de tarjetas y Ariel Lassiter fuera por una fractura en la mano, Kenay podría tener una oportunidad, pero a perfil cambiado.

Myrie, quien ya dejó buenas sensaciones en sus minutos contra México, no esconde su ambición.

“Siento que aunque es la misma posición lateral, siento que podría hacerlo bien, pero es decisión del profe probarme ahí, nada más tengo que esperar”, afirmó con determinación.

La posibilidad de jugar por la banda izquierda no lo intimida; al contrario, se siente listo para asumir el reto si el cuerpo técnico lo considera oportuno.

El futbolista se ha adaptado rápidamente al ambiente de la selección mayor, destacando la buena mezcla entre juventud y experiencia en el grupo.

“Es una Selección con bastantes jóvenes que ya han tenido experiencia y eso nos ayuda, es una buena mezcla entre experiencia y juventud y está viéndose reflejado en cancha”, comentó.

El gran sueño familiar

La presencia de Kenay en la Selección es un motivo de orgullo familiar. Además del apoyo incondicional de su padre, cuenta con otro familiar dentro del cuerpo técnico de la Tricolor: Keylor Reyes, el analista de video.

“Mi tío siempre me está apoyando, tratamos de mantener la distancia porque hay que ser profesionales, pero siempre me está apoyando”, manifestó Kenay Myrie.

El joven futbolista se siente “super feliz” de estar viviendo “un sueño de niño”. Consciente de la magnitud del partido que se avecina contra Estados Unidos, se enfoca en el presente y en seguir trabajando.

Con una mezcla de juventud, talento y el respaldo de una familia ligada al fútbol, Kenay Myrie busca consolidarse y ganar más minutos en la Copa Oro.

Su actitud y disposición lo convierten en una opción real para el cuerpo técnico, y en una de las esperanzas del fútbol tico para trascender.