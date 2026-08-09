Junior Díaz se propone metas altas con un Escorpiones que tiene mucho por mejorar

Junior Díaz debutó como técnico en la Primera División ante Alajuelense. En la acción le da indicaciones a Elian Morales.

El entrenador de Escorpiones de Belén, Junior Díaz, aseguró que, más allá de asumir el reto de llegar a la Primera División, el equipo tiene un objetivo claro que espera ir plasmando partido a partido durante el Torneo Apertura 2026.

Los belemitas empataron 0-0 con Municipal Pérez Zeledón en el estadio Rafael Bolaños de Alajuela, sumando su primer punto en cancha en la máxima categoría, luego de haber obtenido tres puntos en la mesa frente a San Carlos, después de que a los norteños no se les programara el partido por una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Estábamos en casa y queríamos los tres puntos. El accionar en los dos partidos que hemos disputado nos deja tranquilos porque eran contextos diferentes y el equipo mostró cosas importantes. Esperamos seguir mejorando. Salgo contento”, expresó Díaz en la conferencia de prensa tras el partido.

De acuerdo con Junior Díaz, cuenta con un plantel que desea estar en la parte alta de la tabla de clasificación y, por eso, deben mejorar esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en un partido.

“Estoy seguro de que este equipo va a mejorar, que puede ser protagonista y competirle a los tradicionales. Hemos ajustado muchas cosas desde la pretemporada para poder estar al nivel óptimo y, trabajando, vamos a tener buenos resultados. Soy honesto: estábamos más preparados para el torneo de Segunda División que para el de Primera División”, añadió Díaz.

El estratega del cuadro herediano indicó que ha conversado con sus jugadores, cuya experiencia para muchos de ellos en la Primera División representa un aprendizaje, y los motiva a progresar y proponerse nuevas metas.

“Analizamos cada compromiso que disputamos. La intención es seguir creciendo. No nos podemos conformar con llegar a la Primera División; nuestra meta es mantenernos, crecer partido a partido y, si ellos se aplican, estoy seguro de que podemos cumplirlo”, manifestó Díaz.

Después de tres fechas, Escorpiones de Belén suman cuatro puntos, tras ganar los puntos ante San Carlos (3-0), perder frente a Alajuelense (2-1) y empatar ante Pérez Zeledón (0-0).