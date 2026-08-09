Puro Deporte

Junior Díaz se propone metas altas con un Escorpiones que tiene mucho por mejorar

El técnico de Escorpiones de Belén, Junior Díaz, confía en consolidar el proyecto del benjamín de la máxima categoría

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Por Juan Diego Villarreal
Alajuelense vs. Escorpiones
Junior Díaz debutó como técnico en la Primera División ante Alajuelense. En la acción le da indicaciones a Elian Morales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Torneo Apertura 2025Junior DíazEscorpiones de Belén
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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