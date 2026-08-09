Fútbol

A Escorpiones y Pérez Zeledón no les bastó el entusiasmo para quebrar la paridad

Escorpiones de Belén y Pérez Zeledón protagonizaron el primer empate 0-0 del Torneo Apertura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Escorpiones vs. Pérez Zeledón Torneo de Apertura 2026 Tercera fecha José Rodofo Montiel Manuel Aguilar (12) y Mauricio Núñez 8 de agosto del 2026 Fotografía: Prensa Escorpiones
José Rodolfo Montiel controla el balón ante la mirada de Manuel Aguilar (12) y Mauricio Núñez. Escorpiones y Pérez Zeledón igualaron 0-0. (Fotografía: Prensa Escorpiones/La Nación)







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Torneo Apertura 2026Escorpiones de BelénPérez Zeledón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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