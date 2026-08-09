A Escorpiones y Pérez Zeledón no les bastó el entusiasmo para quebrar la paridad

José Rodolfo Montiel controla el balón ante la mirada de Manuel Aguilar (12) y Mauricio Núñez. Escorpiones y Pérez Zeledón igualaron 0-0.

Escorpiones de Belén y Municipal Pérez Zeledón protagonizaron el primer partido que terminó 0-0 en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Rafael Bolaños de Alajuela.

Los belemitas, dirigidos por el técnico Junior Díaz, no tuvieron la capacidad para superar el esquema del estratega generaleño Robert Arias. Sin ser un equipo ampliamente dominante, Pérez Zeledón generó las mejores ocasiones para abrir el marcador.

El compromiso tuvo entrega, esfuerzo y deseos de ir al frente, pero quedó claro que, en la máxima categoría, esos argumentos son insuficientes para conseguir una victoria.

Ambos conjuntos, a su manera, intentaron llevar peligro al área contraria, buscaron espacios y, en las acciones de balón parado, ejecutaron lo trabajado durante la semana. Sin embargo, todo resultó insuficiente para abrir el cerrojo defensivo del adversario.

Los Guerreros del Sur venían de vencer al Cartaginés 1-0, resultado con el que dejaron atrás una racha de seis partidos sin ganar en el campeonato nacional. Sin embargo, ante los belemitas no fueron el conjunto incisivo que le generó grandes dolores de cabeza a los brumosos.

El cuadro local, por su parte, mostró entusiasmo y entrega, sobre todo en la segunda parte, pero sus intentos fueron tímidos y no generaron mayor trabajo para el guardameta Miguel Ajú.

En el segundo tiempo, los generaleños comenzaron con mayor movilidad, apostando por la experiencia del colombiano Wilber Rentería y del veterano Marvin Angulo. Sin embargo, poco a poco ese dominio se fue diluyendo y el encuentro se convirtió en un ida y vuelta sin ocasiones claras de peligro.

Con el ingreso del brasileño Danilo Pimpinati, Pérez Zeledón ganó mayor volumen ofensivo y fue entonces cuando el guardameta Brayan Rodríguez mostró su experiencia para mantener la paridad hasta el final del compromiso.