Julio Iglesias también invade el deporte: vea los mejores memes con Maradona, CR7 y la F1

El sétimo mes del año ya es sinónimo de Julio, pero Iglesias. El famoso cantante español se convirtió desde hace años en el gran protagonista de los memes de la época, con el deporte como tema incluido.

La epidemia de chistes se mantiene vigente casi todo el año, aunque se dispara después del 30 de junio, y prácticamente hay uno personalizado para cada día.

En una entrevista con el periodista Jordi Évole, de La Sexta de España (año 2015), Julio se mostró divertido por la moda. “No sé quién empezó esta historia, pero me parece simpática. He visto algunas cosas desagradables, como siempre, que no me han gustado, pero (otras) muy simpáticas”, opinó.

Iglesias, actualmente de 81 años y alejado de los focos públicos, hasta se permitió bromear en esa entrevista. “Un poco exagerado (lo que se dice), soy papá de toda España... Es una pequeña comedia exagerada”, indicó a propósito de su fama de eterno galán.

LEA MÁS: “De retirada, nada”, dice Julio Iglesias ante rumores del fin de su carrera musical

El mundo del deporte también invadió los memes de Julio, que se convirtieron en un referente común para todos los países de habla hispana.

Los chistes empiezan desde semanas o meses antes, como si fueran la previa de un partido.

(Redes Sociale/Redes Sociales)

(Redes Sociales/Redes Sociales)

(Redes Sociales/Redes Sociales)

Y conforme se acerca julio (el mes), arrecian los memes.

(Redes Sociales/Redes Sociales)

(Redes Sociales/Redes Sociales)

Claro está, Julio no llega solo; a veces lo acompañan otras figuras del deporte.

(Redes Sociales/Redes Sociales)

(Redes Sociales/Redes Sociales)

Como suele suceder con los memes, la ejecución técnica en algunos casos es mejor que en otras.

(Redes Sociales/Redes Sociales)

En el mundo real, Julio Iglesias probó suerte como portero e iba bien encaminado en la cantera del Real Madrid, hasta que un accidente automovilístico lo llevó a retirarse del deporte e iniciar su carrera como cantante.

Después de todo, como en su canción La vida sigue igual, siempre hay por quién vivir y por quién luchar.