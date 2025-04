“De retirada, nada”, dice Julio Iglesias ante rumores del fin de su carrera musical

Julio Iglesias, de 81 años, lleva 6 años fuera de los escenarios, pero en una entrevista con el medio español ¡Hola!, el cantante aseguró que goza de buena salud y que su posible retiro no está en discusión.

A través de una entrevista telefónica, el icónico artista dejó muy en claro que no piensa retirarse, a pesar de que en las últimas semanas esta información invadió los medios de comunicación del mundo.

Julio Iglesias

“Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre”. Comentó alegre en la entrevista; sin embargo, aunque esto no es nuevo, se vio en la necesidad de esclarecer la situación.

Además del retiro, su salud es un tema de conversación frecuente entre el público. Iglesias aseguró que hace 62 años se le formó un osteoblastoma (tumor benigno) que le fue removido un año después y que afectó su sistema nervioso, pero ese, en sus palabras, no es el escenario de hoy.

LEA MÁS: 80 años de Julio Iglesias: Récords, amor y una vida en canciones

El intérprete de Spanish Girl se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida, que aunque diferente no significa que haya dejado de trabajar. En cambio, Iglesias dijo que está creando de la mano de Netflix una serie de su vida, de la cual dará más detalles en el futuro.

“El día que me vaya a retirar yo, personalmente, lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, concluyó el artista.