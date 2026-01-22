¿Jugarán Ángel Zaldívar y José Alvarado? Vea la alineación de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tendrá en banca a dos jugadores que fichó hace unos días.

Desde inicios de semana, La Nación informó que Óscar “Macho” Ramírez ya podía contar con dos de sus nuevos jugadores: José Alvarado y Ángel Zaldívar.

¿Serán parte de la convocatoria de Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Cartaginés? La interrogante empezó a responderse desde las 6:30 p. m., cuando el León arribó al recinto blanquiazul.

El mexicano Ángel Zaldívar fue uno de los hombres que bajó del autobús que transportó a los rojinegros; al igual que pasó con José Alvarado.

Sin embargo, todas las dudas se aclararon con la alineación del campeón nacional.

Para este juego en la Vieja Metrópoli, la Liga presenta una formación estelar conformada por Bayron Mora, Deylan Paz, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí, Creichel Pérez y Tristán Demetrius.

Además, Óscar Ramírez tiene como opciones de cambio a Daniel Velásquez, Elián Quesada, Celso Borges, Joel Campbell, Marcus Brown, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Santiago Rosales, José Alvarado y Ángel Zaldívar.

La Liga informó que Alexis Gamboa y Fernando Piñar están fuera de lista porque presentan lesiones musculares.

Todavía no están disponibles Washington Ortega, Anthony Hernández y Rashir Parkins.

