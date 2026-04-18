¿Jugará Celso Borges? Esto dijo Óscar Ramírez a pocas horas del clásico Alajuelense vs. Saprissa

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Celso Borges tuvo un resentimiento en el partido contra Guadalupe y está en duda para el clásico nacional.

Aunque pareciera muy difícil que Celso Borges diga presente en el clásico de este domingo 19 de abril entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, Óscar Ramírez no descarta contar con el capitán para ese encuentro, pactado para las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Para tomar una decisión, el técnico rojinegro lo esperará hasta el último minuto, porque considera que se trata de una pieza importante, aunque no precisamente juegue todo el encuentro.

Lo que el “Macho” piensa, según lo que dijo este viernes en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, es que sería bueno disponer de él, aunque sea algunos minutos.

“En esto del fútbol, al jugar partidos al límite uno espera hasta el último momento y todavía queda este viernes y el sábado. Y si hay que arriesgar de alguna manera, hablando uno con el jugador y el doctor, veremos alguna situación que se pueda manejar”, respondió Óscar Ramírez ante una pregunta específica sobre Celso Borges, quien al parecer sufre una lesión muscular, aunque el club no lo informó.

Según el estratega rojinegro, hay muchachos que tal vez el doctor dice que ya está listo, pero en la parte física tiene poco trabajo.

“Entonces, puede jugarte 10 o 15 minutos, ante una emergencia o algo. En el caso mío, esperaré hasta este sábado para ya definir los que van a ir al banco y los titulares”, recalcó Óscar Ramírez.

Quien sí será baja para este clásico nacional es el defensor Alexis Gamboa, pues continúa en recuperación de una dolencia que -a falta de parte médico- parecía ser muscular. Además, hay que recordar que Malcon Pilone y Santiago van der Putten volverán a jugar hasta enero, luego de la operación de rodilla.

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