Puro Deporte

Jugadores de Saprissa conmueven a niña hospitalizada con emotiva sorpresa por su cumpleaños

La pequeña de 6 años recibió el regalo de David Guzmán, Ariel Rodríguez y Marvin Loría

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro y Vanessa Loaiza N.

Jimena Ramírez no lo va a creer cuando Karen González, su mamá, le muestre en el hospital la sorpresa que le enviaron algunos jugadores del Deportivo Saprissa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaAriel RodríguezDavid Guzmán
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.