Jugadores de Saprissa conmueven a niña hospitalizada con emotiva sorpresa por su cumpleaños

Jimena Ramírez no lo va a creer cuando Karen González, su mamá, le muestre en el hospital la sorpresa que le enviaron algunos jugadores del Deportivo Saprissa.

David Guzmán, Ariel Rodríguez y Marvin Loría grabaron un video cada uno y felicitaron a la pequeña por su sétimo cumpleaños.

Jimena Ramírez González cumple años la otra semana y esperaba festejarlo con una fiesta morada, una celebración donde el “monstruo” y la “S” en el pastel iban a ser el centro de atención.

Pero los planes de Karen y su esposo se vinieron abajo debido a una enfermedad que padece la pequeña y que la tiene en el Hospital de Cartago.

LEA MÁS: Marcos Escoe llega a Saprissa con un juego que recuerda a Paulo Wanchope

“A principios de año, ella fue diagnosticada con un problema de vías urinarias. Le diagnosticaron una condición que le produce una infección muy fuerte”, dijo Karen González, mamá de Jimena.

Karen añadió que la niña es saprissista desde los dos años y medio y que, en enero de este año, participó en un campamento de niños que organiza Saprissa.

“Terminó el campamento y, a los dos días, comenzó con un cuadro de fiebre muy alto. Se le trató con medicamento intravenoso y la semana pasada volvió a sentirse mal y fue internada”, aseguró Karen.

David Guzmán saluda a Jimena Ramírez

Karen comentó que, tras el campamento morado, Jimena estaba muy emocionada porque, aunque sea a la distancia, pudo ver a algunos de los futbolistas de Saprissa y por eso quería festejar su sétimo cumpleaños con temática del equipo.

“Ya le habíamos comprado las cosas y yo me dedico a hacer artículos para fiestas, así que le estaba preparando la piñata del monstruo y las cajas de los confites también, todo de Saprissa”, mencionó Karen.

Ver a su hija triste en el centro médico, casi sin comer porque no tiene apetito, hizo que Karen, en su cuenta de Facebook, pidiera ayuda para tratar de contactar a algún jugador morado y ver si un saludo en video es el estímulo para que Jimena se recupere.

Ariel Rodriguez saluda a niña de 6 años

Muchos fueron los que escribieron: “Alguien puede dar con ellos” o “Ayudemos a la niña”, decían otros, y luego David Guzmán escribió: “Ya nos contactamos”.

“A David Guzmán lo contacté por medio de Stacy, la esposa. En el caso de Ariel, nos contactó un hermano y él mismo también se comunicó con David. Nos hicieron llegar el saludo, y luego tuvimos el de Marvin Loría, y hasta hay posibilidad de que Óscar Duarte le pase uno”, contó Karen muy emocionada.

Jimena Ramírez cumple 7 años la próxima semana. Quería una fiesta con temática de Saprissa, su equipo, pero una enfermedad la mantiene hospitalizada. (Cortesia Karen Gonzalez/Cortesia Karen Gonzalez)

Karen le dijo a Jimena que le tiene una sorpresa, pero que debe comer para verla.

“A Ariel lo ama sobre todas las cosas, es increíble, lo ama y lo defiende. Cuando fuimos al campamento, el sueño de ella era que Ariel le firmara la camisa y no se pudo; había muchos chiquitos, como 100, y lo más cerca que estuvo de él fue como a 15 metros, y no la dejaron acercarse. A David Guzmán y Esteban Alvarado sí los vio, y decía: ‘Esteban no es tan alto como parece’, y le digo: ‘Usted, una cosita chiquitita, y ese hombre tan alto’. David le firmó la camisa y ahora ella lo adora”.

Jimena Ramírez tuvo oportunidad de conocer a Christian Bolaños. (Cortesía Karen Gonzalez/Cortesía Karen Gonzalez)

Karen se mostró muy agradecida con los jugadores de Saprissa, con Stacy, esposa de David, y con el hermano de Ariel Rodríguez.

“Les doy las gracias y les digo a los jugadores que mi intención no fue molestarlos; solo soy una madre que busca darle un momento de felicidad a mi hija. En la familia estamos muy agradecidos con ellos por el gran gesto que tuvieron con Jimena”, destacó Karen González.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.