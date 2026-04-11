Puro Deporte

Jugadores de Cartaginés hacen fuerte denuncia y señalan ‘mala leche’ en el arbitraje

Los integrantes brumosos reclaman que les anularon un gol, para ellos legítimo

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Por Milton Montenegro
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
Los integrantes del Club Sport Cartaginés aseguraron que fueron perjudicados por el arbitraje. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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