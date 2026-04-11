Jugadores de Cartaginés hacen fuerte denuncia y señalan ‘mala leche’ en el arbitraje

Los integrantes del Club Sport Cartaginés aseguraron que fueron perjudicados por el arbitraje.

Los jugadores de Cartaginés explotaron contra Adrián Chinchilla, árbitro del encuentro entre brumosos y florenses.

Los de la Vieja Metrópoli perdieron 1-2, pero los integrantes del equipo se sintieron perjudicados, según ellos, por un penal que no se les señaló y un gol anulado en el cierre del compromiso.

Fue una jugada apretada: el árbitro marcó que el balón había salido cuando un jugador lo devolvió al centro y significó el empate 2-2, pero anuló el tanto. Para los futbolistas, la pelota no estaba totalmente afuera.

“Es indignante, nos roban al último minuto. No es justo que vengan a robarnos de esa manera; esa bola nunca salió“, expresó Douglas López en declaraciones a FUTV.

“No es la primera vez que nos perjudican. Ahora nos toca seguir y luchar contra todos”, añadió López.

En la zona mixta, luego del compromiso, Fernán Faerron y Cristopher Núñez hablaron con la prensa y expresaron su molestia con el arbitraje.

“En la última jugada se ve en todas las repeticiones que la bola en ningún momento sale y no sé qué señala el árbitro. Con Cartaginés siempre pasa lo mismo, ya lo habíamos hablado contra Puntarenas. Hay muchas cosas que se revisan a favor de los otros equipos, pero las nuestras nunca se revisan”, dijo Faerron.

El defensor se preguntó cómo es posible que una jugada a favor de Cartaginés la revisen en diez segundos.

“Cuando el árbitro ve a Kevin Briceño, quien está a la par de él, preguntándole qué está pitando, indica que se juegue de una para que nos agarren en contragolpe. Eso para mí es mala leche. Así como nos multan a nosotros por expulsiones, deberían tocarles el bolsillo a ellos, porque no puede ser que se equivoquen tan claro”, opinó Faerron, quien denunció una supuesta reunión entre dirigentes de Herediano y los árbitros.

Douglas López fue uno de los más críticos en contra del trabajo de Adrián Chinchilla, como árbitro del partido ante Herediano. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

“Sé cómo se manejan las cosas en el otro equipo (Herediano). Aquí, antes del partido, había personeros del otro equipo hablando con los árbitros, tomando hidratante dentro del camerino. Entonces explíquenme cómo suceden esas cosas. Lo de este juego fue un descaro”, resaltó Faerron.

Cristopher Núñez denunció que el partido se desarrolló durante un tiempo sin VAR.

“Cuando salí del partido nos dijeron que hubo 20 minutos sin VAR y no sabíamos. En ningún momento se le comunicó a los capitanes o al cuerpo técnico que no había VAR, y estamos molestos por eso”, dijo Núñez.

A Núñez le consultaron en qué momento no hubo VAR. En FUTV indicaron que fue al inicio del encuentro.

“No sé si fue en las últimas jugadas o en el primer tiempo, pero me dijeron que hubo como 20 minutos sin VAR y no sabíamos. En la última jugada anda una imagen en la que no sale la bola, y fue un gol claro. Pero hay que seguir y cumplir los objetivos”, agregó Núñez, quien también arremetió contra la labor arbitral.

“El arbitraje fue un desastre y salimos molestos porque hubo cierto lapso del partido sin VAR y no nos comunicaron. Las jugadas de otros equipos duran un montón en revisarlas y los favorecen; las de Cartaginés las hacen súper rápido”, indicó Núñez.