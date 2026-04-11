Amarini Villatoro sobre supuesta falta contra Cartaginés: ‘Más que penal es hasta cárcel’

Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés, dijo que les faltó tranquilidad con las opciones que tuvieron para concretar.

Luego de la derrota del Club Sport Cartaginés ante el Club Sport Herediano (1-2), el estratega brumoso, Amarini Villatoro, manifestó su descontento por las decisiones arbitrales en el Fello Meza.

En conferencia de prensa, esto fue lo que mencionó sobre las jugadas polémicas en contra del Cartaginés.

“Las imágenes están claras; entonces, ya le corresponderá a la gente que analiza desde el VAR, desde el árbitro, meditar sobre la misma. La pelota evidentemente no sale, está la sombra de la pelota sobre la línea. Y el penal, más que penal, es hasta cárcel, creo yo; entonces, pero bueno, son cosas. Son cosas que le tocará a la gente analizar. Como insisto, las imágenes están claras y que analice la gente que tenga que analizar esas situaciones.

También, el estratega fue autocrítico con el partido.

“Bueno, eso de que no nos sale nada, tampoco. Porque creo que Cartaginés fue el equipo que lo intentó en todo momento, contra un rival al que hay que reconocerle y felicitarlo por el resultado, por su efectividad”.

A su vez, Villatoro resaltó la efectividad del cuadro rojiamarillo.

“Patearon tres veces al arco, metieron dos goles; un jugador que anda en un buen momento y ha sido muy efectivo. Y de ahí, para nosotros, pegamos dos en los palos, tuvimos las opciones ahí frente al arco; nos faltó más tranquilidad y creo que tuvimos que haber sido más efectivos por lo que generamos y dominamos, sobre todo en los últimos minutos”.

Asimismo, se refirió a las limitaciones que presenta el cuadro brumoso en la ofensiva.

“Ha sido difícil en ese tema. Por ahí teníamos a Nico y se lesionó; lo de Johan, que ha estado lesionado. No es excusa, creo yo que con lo que tenemos hemos competido siempre y seguiremos compitiendo. Vimos condiciones interesantes en un muchacho de 16 años que hoy entra bien, un poco nervioso, lógico, está debutando, es un chiquillo aún; pero creo que es un jugador que en el futuro le puede dar mucho a la institución y creo que lo hizo bien en los pocos minutos”.

El próximo sábado 19 de abril, la escuadra brumosa visitará a Liberia por la fecha 16 del certamen nacional.