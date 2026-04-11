Fútbol

Amarini Villatoro sobre supuesta falta contra Cartaginés: ‘Más que penal es hasta cárcel’

Amarini Villatoro fue claro sobre las decisiones arbitrales en el “Clásico Provincial”

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Por Steven Torres
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
Amarini Villatoro, técnico del Club Sport Cartaginés, dijo que les faltó tranquilidad con las opciones que tuvieron para concretar. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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