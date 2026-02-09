Jugador derriba a aficionado que invadió la cancha en el Super Bowl: vea la mejor jugada de los Patriots

Kyle Williams de los New England Patriots le echa una mano a los agentes de seguridad para detener a Alex González, el aficionado que invadió la cancha durante el Super Bowl 2026.

Además de Bad Bunny, hubo otra persona que se robó la atención del Super Bowl 2026 disputado este domingo: un aficionado que se lanzó de espontáneo a la cancha y que debió ser derribado por uno de los jugadores.

Los Seattle Seahawks se impusieron con la holgura de un marcador 29-13 a los New England Patriots, que llegaban a la gran fiesta por primera vez desde el retiro del GOAT Tom Brady.

En un partido aburrido y de pocas acciones ofensivas destacadas, el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny fue una de las grandes noticias, por su potente mensaje de inclusión y unidad en medio de discursos de odio y xenofobia.

Sin embargo, en el cuarto período, cuando ya la suerte estaba echada a favor de Seattle, un aficionado invadió el terreno del Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La seguridad intentó derribarlo, pero el hombre iba demasido rápido. Hasta que apareció Kyle Williams, jugador ofensivo de los Patriots, quien se animó a hacer lo que a fin de cuentas es el espíritu de este deporte: derribar al adversario.

Un jugador profesional como Williams no tuvo mayor problema en tirarlo al suelo; de hecho le bastó con una corta carrera y un pequeño empujón con el brazo.

De inmediato, la seguridad retiró a la persona, identificada posteriormente como Alex González, un influencer de Miami que al parecer ya había hecho lo mismo hace dos años.

El partido continuó pero de inmediato aparecieron los chistes y los memes: aquella había sido la mejor jugada defensiva de los Patriots en un partido para el olvido.

Aunque la transmisión oficial de televisión suele evitar este tipo de imágenes -para no alentar tales comportamientos- algunos videos de aficionados muestran la habilidad del jugador de los Patriots para no dejar escapar a su presa.