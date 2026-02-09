Puro Deporte

Jugador derriba a aficionado que invadió la cancha en el Super Bowl: vea la mejor jugada de los Patriots

Un aficionado invadió la cancha en el Super Bowl 2026 y un jugador de los Patriots se encargó de derribarlo como si fuera una acción del partido

Por Esteban Valverde
Kyle Williams de los New England Patriots le echa una mano a los agentes de seguridad para detener a Alex González, el aficionado que invadió la cancha durante el Super Bowl 2026.
Kyle Williams de los New England Patriots le echa una mano a los agentes de seguridad para detener a Alex González, el aficionado que invadió la cancha durante el Super Bowl 2026. (PATRICK T. FALLON/AFP)







