Puro Deporte

Jugador del Marsella se desplomó en pleno partido: este es su estado actual

Bilal Nadir se desvaneció en el minuto 86 sin que el balón estuviera en disputa. Permanecerá en observación médica.

EscucharEscuchar
Por AFP
El mediocampista francés del Marsella, número 26, Bilal Nadir, fue rodeado por jugadores del Angers y del Marsella tras colapsar durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el Olympique de Marsella (OM) y el SCO Angers, disputado en el estadio Vélodrome, en Marsella, al sur de Francia, el 29 de octubre de 2025. (Foto: Christophe SIMON / AFP)
Bilal Nadir colapsó en cancha y fue trasladado a un hospital. El Olympique de Marsella confirmó que se encuentra estable. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFranciaBilal NadirOlympique de Marsella
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.