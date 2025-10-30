Jugador del Marsella se desplomó en pleno partido: este es su estado actual

Bilal Nadir colapsó en cancha y fue trasladado a un hospital. El Olympique de Marsella confirmó que se encuentra estable.

El volante del Olympique de Marsella, Bilal Nadir, de 21 años, permanece en observación médica tras desvanecerse en el terreno de juego durante el cierre del partido ante el Angers, por la Ligue 1 de Francia.

El incidente ocurrió en el minuto 86, cuando el futbolista cayó sin contacto alguno con otros jugadores y sin que el balón estuviera en disputa.

El cuerpo médico del club ingresó de inmediato a la cancha del Stade Vélodrome, mientras futbolistas de ambos equipos rodeaban al joven. Fue retirado en camilla, aunque no perdió el conocimiento, según informó el equipo francés.

La institución confirmó que sus signos vitales estaban normales tras la atención de los servicios médicos y de emergencia presentes en el estadio. No obstante, por precaución, fue trasladado a un hospital para una evaluación completa.

El Olympique de Marsella indicó que su estado es estable, aunque se le realiza un chequeo médico integral. El club no especificó cuánto tiempo estará bajo observación ni si regresará pronto a la competencia.

Bilal Nadir ingresó como suplente al minuto 76. Diez minutos después, sufrió el colapso.

El partido finalizó con empate, resultado que impidió al Marsella superar al París Saint-Germain en la cima del campeonato.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.