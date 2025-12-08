Jugador del Herediano explota ante burlas de otras aficiones: ‘No vean la suciedad del prójimo’

El portero del Herediano, Dany Carvajal, aseguró que no entiende la actitud de los aficionados que festejan la eliminación del Herediano del Torneo Apertura 2025.

Los memes en redes sociales de otras aficiones y las celebraciones de los seguidores del Municipal Pérez Zeledón, tras la eliminación del Club Sport Herediano de las semifinales del Torneo Apertura 2025, calaron hondo en el orgullo de los integrantes del plantel rojiamarillo al concluir el encuentro.

Después de 17 años, el Team quedó fuera de una segunda fase, lo cual marcó a un grupo que venía de conseguir un histórico bicampeonato, pero que ahora también quedó señalado como el plantel que rompió una racha de la cual se sentían orgullosos.

El arquero Dany Carvajal fue muy crítico al señalar que no se explica cómo un equipo que busca llegar a semifinales (como Pérez Zeledón) pierde en casa 1-3 y sus seguidores se alegran porque el rival también quedó fuera, en lugar de estar tristes.

“Lo vivido en el estadio de Pérez Zeledón es difícil de comprender cuando uno tiene una mentalidad ganadora. Las personas no deberían ver la suciedad del prójimo sin limpiarse la propia. Muchas de esas personas que se alegran porque el Herediano quedó fuera no tienen objetivos personales o profesionales”, aseguró Carvajal.

El arquero florense continuó reflexionando: “Uno como sociedad y como deportista primero debe ver lo de uno y después lo de los demás. Al final, uno entiende que existen personas que se alegran de que un equipo como Herediano, que pelea títulos, no entre, y se enfocan más en lo negativo. La verdad, no sé qué palabra usar para describirlos”, afirmó Carvajal.

Por su parte, el lateral rojiamarillo Haxzel Quirós es consciente de los malos resultados desde el arranque del certamen; lo que nunca imaginó fue ver a seguidores de otros equipos festejar que el Herediano quedara fuera.

“No solo los aficionados del Pérez Zeledón se alegraron porque el Herediano quedó fuera de las semifinales, también lo celebraron en muchas partes del país. Lastimosamente quedamos eliminados y muchos sabían que, de clasificar, seríamos muy peligrosos porque tendríamos muchas probabilidades de ser campeones”, aseguró Quirós.

El jugador florense reiteró que los seguidores de otros equipos saben lo que representa el Herediano en las instancias finales y que nadie los quería como rival, de allí su alegría por verlo fuera de la lucha por el título.