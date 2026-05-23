Jugador del Herediano, con más títulos que años en el Team, superó lesiones y el dolor por el asesinato de su hermano

El defensor Keyner Brown tuvo una temporada sobresaliente con el Herediano, siendo insustituible y ganando su noveno campeonato vestido de rojiamarillo.

Vestido con los colores del Club Sport Herediano, ya suma 12 años y, en ese mismo periodo, el cuadro florense logró llevar a sus vitrinas 13 campeonatos.

El defensor Keyner Brown Blackwood es, sin duda, el jugador más ganador del conjunto florense, al sumar nueve campeonatos nacionales, tras conquistar el Torneo Clausura 2026 frente al Saprissa. Además, acumula tres Supercopas y una Liga Concacaf, por lo que tiene más medallas de campeón que años en el club.

Keyner volvió a ser decisivo para el cuadro rojiamarillo, siendo una muralla impasable en la zaga rojiamarilla durante las semifinales ante Cartaginés y en la final frente a los morados. Con la banda de capitán impuso respeto y, sin duda, fue una de las figuras del equipo.

A sus 34 años, el futbolista limonense llegó a nueve títulos de monarca con el Team, superando a sus compañeros Yendrick Ruiz y Óscar Esteban Granados, así como a las leyendas del club Eladio Rosabal Cordero, Braulio Morales y Milton Valverde, quienes suman ocho cetros.

Pero en sus 12 años con el cuadro florense, tras llegar en 2014 proveniente de Uruguay de Coronado, Keyner no solo ha tenido que superar lesiones y hasta la poca regularidad que algunos técnicos le dieron, sino también un duro momento familiar, luego del asesinato de su hermano Jerson Brown Blackwood en diciembre de 2024.

“Como en la vida, las cosas no han sido fáciles en el fútbol. Hubo momentos muy duros por las lesiones o por no ser tomado en cuenta por algún entrenador, por lo que no quedó más remedio que seguir trabajando duro y aprovechar la oportunidad”, comentó Brown tras alcanzar la estrella número 32 con los florenses.

Keyner Brown anotó en su primera final, ante Alajuelense, en el Torneo Verano 2015. El zaguero del Herediano marcó en tiempos extra y empató el juego 2-2. El Team ganó el cetro en penales. (Luis Navarro)

Keyner Brown, marcado por las finales

Keyner también recordó cómo en diciembre de 2024 su hermano Jerson Brown Blackwood fue asesinado en un bar en San José, mientras animaba una fiesta como DJ, días antes de la final del Torneo Apertura 2024 ante Alajuelense.

“Fue muy duro. No solo para mí, sino también para toda la familia. Pero también fue un momento para unirnos mis hermanos y mi mamá. Incluso ellos estuvieron en la final ante Saprissa apoyándome y la verdad es una motivación muy grande, porque solo nosotros sabemos lo difícil que fue para todos”, aseguró Brown.

El zaguero caribeño, que antes de incorporarse a las filas del Team jugó para Brujas FC, Orión FC, Limón y Uruguay de Coronado, siempre anheló estar en un equipo donde no solo tuviera regularidad, sino además la estabilidad necesaria para sentirse feliz y ser campeón.

“Antes de empezar el partido en el Carlos Alvarado ante Saprissa, Jafet Soto me dijo que era mi partido 350 con la institución y eso me motivó mucho. La verdad, le agradezco a la junta directiva y a compañeros como Yendrick Ruiz y Esteban Granados, que me guiaron y ayudaron a consolidarme”, expresó Brown.

El multicampeón rojiamarillo explicó que las finales siempre lo motivan, por lo que intenta dar lo mejor en la cancha.

No olvida que su primera final la disputó ante Alajuelense en el Torneo de Verano del 2015, donde anotó al minuto 118 del tiempo extra para igualar el juego 2-2 para el Herediano y enviar el partido a la tanda de penales, donde los florenses vencieron a la Liga 3-2 para quedarse con el título.

“Esa primera final la disfruté muchísimo. Me ayudó a formar mi carácter. Entonces en el Herediano había un camerino muy pesado, con jugadores de experiencia. Aprendí de grandes compañeros cómo se debe encarar una final. Siempre es emocionante jugar este tipo de partidos, pero más aún ganarlos”, declaró Brown.