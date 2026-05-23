Puro Deporte

Jugador del Herediano, con más títulos que años en el Team, superó lesiones y el dolor por el asesinato de su hermano

En el Herediano suma 350 partidos oficiales y es una de las grandes figuras de la zaga florense

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Por Juan Diego Villarreal
Keyner Brown Herediano Torneo Clausura 2026 24 de abril del 2026 Cortesía: Herediano
El defensor Keyner Brown tuvo una temporada sobresaliente con el Herediano, siendo insustituible y ganando su noveno campeonato vestido de rojiamarillo. (Facebok Herediano/La Nación)







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Keyner BrownHeredianoNueve veces campeón nacional con el Herediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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