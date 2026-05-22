Herediano confirma el fichaje de un exjugador de Alajuelense

Aarón Suárez disputó la Liga de Naciones de la Concacaf en el 2023, con la Selección Nacional.

Aunque era un secreto a voces y el mismo vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, lo había confirmado a La Nación, fue hasta este viernes que el Club Sport Herediano oficializó su llegada al plantel en sus redes sociales.

El volante Aarón Suárez Zúñiga es nuevo jugador del Team para el Torneo Apertura 2026, tras su paso por el fútbol de Turquía, donde militó en el Igdir FK.

Suárez, de 23 años, se formó en las filas del Deportivo Saprissa y posteriormente fue fichado por Alajuelense, donde en sus primeras temporadas tuvo una buena participación; sin embargo, su rendimiento vino en declive.

En el cuadro florense, Aarón Suárez buscará recuperar su mejor versión, donde deberá pelear un cupo con Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Aarón Murillo y Gabriel Sibaja.

Los florenses han tenido un viernes movido tras la salida de Jurguens Montenegro y del guardameta Aarón Cruz, quienes no continuarán en el plantel. A ellos se une la de Yeltsin Tejeda, a quien no se le renovó su contrato.

Por su parte, los rojiamarillos informaron sobre la contratación de Ariel Arauz, quien retorna al club luego de su préstamo al Sporting FC. A ellos se unirán Waylon Francis, Reggy Rivera y el paraguayo Fernando Lesme, aunque el presidente Jafet Soto busca negociarlo en el fútbol europeo.

El cuadro campeón nacional también anunció la renovación del contrato, hasta el 2028, de los futbolistas Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Aarón Murillo, el hondureño Getsel Montes y el lateral Darryl Araya.