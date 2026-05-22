Puro Deporte

Herediano confirma el fichaje de un exjugador de Alajuelense

El Club Sport Herediano anunció la llegada de un volante que militó la temporada anterior en el extranjero

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Por Juan Diego Villarreal
Aarón Suárez disputó la Liga de Naciones de la Concacaf en el 2023, con la Selección Nacional.







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Aarón SuárezHerdianoAlajuelense
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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