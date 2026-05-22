Herediano suma dos salidas más: un portero al que se le venció el contrato y un delantero

Jurguens Montenegro se incorporó al Herediano en junio del 2025, pero tuvo poca regularidad en el cuadro rojiamarillo.

El Club Sport Herediano dio a conocer este viernes la salida de dos jugadores más de su plantel, luego de conquistar su campeonato número 32.

En un breve comunicado de prensa, la dirigencia rojiamarilla informó la salida del guardameta Aarón Cruz, a quien se le venció su contrato y cuyo deseo es salir del club para buscar regularidad en otro equipo.

Al guardameta de 34 años se une el delantero Jurguens Montenegro, quien también buscó su salida ante la falta de regularidad en el plantel.

Montenegro, de 25 años, disputó pocos partidos con los rojiamarillos, casi siempre ante las ausencias del cubano Marcel Hernández y del mexicano José de Jesús Tepa González, quienes fueron los titulares desde la llegada del técnico José Giacone.

“Informamos que los jugadores Jurguens Montenegro y Aarón Cruz no continuarán en el Club Sport Herediano. Agradecemos su compromiso y dedicación durante el tiempo en que defendieron la camiseta rojiamarilla”, indicó el club en el comunicado.

A las salidas de Montenegro y Cruz se une la de Yeltsin Tejeda, a quien no se le renovó su contrato.

Por su parte, los rojiamarillos informaron sobre la contratación de Ariel Arauz, quien retorna al Team luego de su préstamo al Sporting FC. A ellos se unirán Aarón Suárez, Waylon Francis, Reggy Rivera y el paraguayo Fernando Lesme, aunque el presidente Jafet Soto busca negociarlo en el fútbol europeo.

Los florenses también anunciaron la renovación del contrato, hasta el 2028, de los futbolistas Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Aarón Murillo, el hondureño Getsel Montes y Darryl Araya.