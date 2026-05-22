Puro Deporte

Herediano suma dos salidas más: un portero al que se le venció el contrato y un delantero

El Herediano ya suma tres salidas oficiales, tras ganar el Torneo Clausura 2026.

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Por Juan Diego Villarreal
Jurguens Montenegro, Herediano
Jurguens Montenegro se incorporó al Herediano en junio del 2025, pero tuvo poca regularidad en el cuadro rojiamarillo. (CSH /CSH)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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