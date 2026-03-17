Jugador de Sporting sufre grave lesión y estará nueve meses fuera de las canchas

Sporting confirmó una grave lesión de Fabio Coronado, uno de sus jugadores más destacados en el campeonato.

El futbolista actuó casi todo el partido pasado contra San Carlos, pero presentó una molestia en la rodilla izquierda y, tras varios exámenes médicos, se ratificó lo peor.

“Posterior al encuentro se hace una valoración médica y decidimos hacerle una resonancia magnética, y nos confirmó que tiene una ruptura de ligamento cruzado anterior”, dijo Roberto Gutiérrez, médico de los albinegros, quien se refirió a la dolencia del volante Fabio Coronado, en declaraciones que brindó al departamento de prensa de Sporting.

Coronado, quien actuó en 10 de los 12 compromisos de Sporting, tiene un gol y dos asistencias, así como 712 minutos en la cancha, y debe ser operado.

“Estamos coordinando el tema de la cirugía lo antes posible; ojalá sea esta semana para empezar el proceso de rehabilitación”, indicó el doctor Gutiérrez.

Fabio Coronado es uno de los jugadores más destacados de Sporting. Aquí marcó a Bancy Hernández, futbolista del Deportivo Saprissa. (Mayela Lopez/Mayela López)

Tras someterse a la cirugía, el galeno habló del tiempo que Fabio Coronado estará fuera de los terrenos de juego.

“El plazo que se maneja aproximadamente es de nueve meses de recuperación. Vamos a ir paso a paso, viendo la evolución y cumpliendo con las metas establecidas”, expresó el doctor de Sporting.

El galeno se refirió a otros casos de futbolistas que están en recuperación, como Marco Ureña, quien se lesionó hace 12 días en el encuentro de visita ante Saprissa.

“Con Marco Ureña vamos bastante bien, los objetivos planteados los ha ido cumpliendo y se encuentra bien. Esperamos que pueda competir lo antes posible”, afirmó el doctor, quien agregó que Ureña sufrió un golpe en la cadera.

“Fue un trauma y el ultrasonido nos arrojó que padeció un desgarro en el músculo oblicuo izquierdo (músculo del abdomen que ayuda a flexionar el tronco hacia adelante, inclinarlo hacia un lado y rotarlo). Inicialmente se manejó con fisioterapia y ya empezó la rehabilitación”, dijo el doctor Roberto Gutiérrez.

Otro futbolista que está entre algodones en el cuadro de Sporting es el atacante Mayron George, quien presentó una molestia muscular.