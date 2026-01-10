Jugador de Saprissa regresa con hambre de revancha y sueño de campeón

El fútbol le vuelve a abrir las puertas de un lugar donde siempre quiso estar: el Deportivo Saprissa.

Tras su experiencia en el fútbol de Israel, el extremo fichó con los morados en 2024, jugó 15 partidos y anotó un gol.

De esos 15 compromisos, Rachid Chirino estuvo en 11 del campeonato nacional, donde solo sumó 396 minutos en cancha, números muy bajos que hicieron que los morados lo prestaran a San Carlos.

Rachid se marchó con la espinita de volver y, para hacerlo, sabía que debía destacar con los norteños, como lo hizo en el torneo pasado, donde jugó los 18 partidos, acumuló 1.403 minutos en el terreno de juego, anotó cinco goles y dio tres asistencias.

Rachid Chirino su regreso a Saprissa

“Desde que me fui, la mentalidad era volver; no salí porque quería, sino porque así se decidió en el momento. Desde que me marché, me entrené y me preparé para el regreso”, dijo Rachid Chirino, una de las figuras de Saprissa que participó en el día de medios organizado por la Unafut, previo al inicio del campeonato.

Rachid dejó atrás el pasado; se centra en el presente y en el futuro. Por eso buscará hacer las cosas bien, tener minutos y ganarse la confianza del cuerpo técnico.

“Quiero sumarle a las estadísticas, que es lo que me va a dar seguridad. Estar en San Carlos me ayudó mucho; jugué bastante, casi todo el torneo, y siento que vengo con confianza. En Saprissa va a ser diferente, hay más competencia, es un torneo distinto, pero espero ganarme los minutos”, opinó Rachid.

El futbolista tiene claro qué debe hacer para obtener regularidad y ser figura como lo fue con los sancarleños.

“Debo ser el que venía siendo con San Carlos, meter goles, dar asistencias, hacer lo que pide la afición, lo que exige esta camiseta”, resaltó Rachid.

Rachid se ve seguro y confía en que, esta vez, las cosas serán distintas para él en el conjunto morado. El extremo añadió que hasta el cierre del torneo pasado se resolvió todo para su regreso.

“Volver tuvo su proceso, no fue como que estuvimos hablando constantemente. Hubo equipos que me pidieron a préstamo, pero al final se dio la posibilidad y, gracias a Dios, se concretó el regreso. Le agradezco a los clubes que se fijaron en mí, pero Saprissa me pidió volver y es bueno estar con el grupo”, expresó Rachid.

Rachid Chirino, extremo del Deportivo Saprissa, participó en la actividad del día de medios, que organizó la Unafut. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A su regreso, Rachid contó qué se encontró en el camerino y qué percibió de entrada.

“Un ambiente de volver a ser campeón. Saprissa es un equipo que se prepara para lograr el título. Sé que en el plantel hay inconformidad porque no se logró y se va a pelear. En este torneo tiene que ser que se nos dé el cetro, no puede pasar más allá”, sentenció Rachid.

Chirino apunta a aportar y a ser punto alto en Saprissa; se tiene fe y agregó tener el respaldo de los compañeros.

“Siento que ellos me apoyan y debo jugar con confianza. Tener esa personalidad para pedir la pelota y encarar. Prevalece lo colectivo, pero si debo hacer una jugada individual, hacerlo con confianza”, destacó Rachid Chirino.

Rachid Chirino ya tuvo su primer juego con Saprissa, durante la actividad de los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa se prepara para el debut el martes de la próxima semana, a las 8 p. m., de local contra Puntarenas.

Rachid podría debutar de una vez, debido a que los morados no contarán con los extranjeros Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, porque aún no poseen el permiso de trabajo. Además, tampoco estará Warren Madrigal, quien fue vendido al Nashville SC de la MLS.

Tampoco estarán Óscar Duarte y Deyver Vega, quienes se recuperan de lesiones, al igual que el delantero panameño Newton Williams. Gerald Taylor es otra de las bajas, tras ser expulsado en la final contra la Liga y recibir dos juegos de castigo.

