Jugador de Saprissa criticado por la afición queda fuera del equipo

Marvin Loría, aquí en la final del Torneo de Copa con Saprissa, disputada en Liberia contra Sporting.

Saprissa analiza el futuro de los jugadores a los que se les vence contrato y ya el club decidió no renovar al primero.

Marvin Loría, cuestionado por los aficionados del club tibaseño, no seguirá en la institución, de acuerdo con una fuente relacionada al tema, si bien el equipo aún no hace el anuncio oficial.

De acuerdo con la fuente, ya el futbolista y su representante recibieron la noticia de que no será renovado, y a partir de ahora están buscando otras opciones, especialmente fuera del país.

Loría, de 29 años de edad, tenía experiencia en la MLS, antes de regresar al país con Saprissa en el 2025.

Al parecer, en el cuerpo técnico de los tibaseños no estaban convencidos de la renovación de Loría y por eso queda fuera.

El equipo subcampeón todavía tiene pendiente definir qué pasará con los otros futbolistas a los que se les vence contrato: Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Newton Williams, Ricardo Blanco y Deyver Vega.