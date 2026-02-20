Puro Deporte

Jugador de Nicaragua hace historia al firmar contrato con equipo de la NBA

Medios internacionales anuncian que el jugador de Nicaragua Norchad Omier hizo historia al firmar con los LA Clippers de la NBA

Por Juan Diego Villarreal
Norchad Omier, jugador nicaragüense que hará historia en la NBA, aquí durante un partido de su equipo, el Cleveland Charge, ante Birmingham Squadron por la G League en enero de este año.
Norchad Omier, jugador nicaragüense que hará historia en la NBA, aquí durante un partido de su equipo, el Cleveland Charge, ante Birmingham Squadron por la G League en enero de este año. (MERCEDES OLIVER/Getty Images via AFP)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

