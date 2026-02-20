Jugador de Nicaragua hace historia al firmar contrato con equipo de la NBA

Norchad Omier, jugador nicaragüense que hará historia en la NBA, aquí durante un partido de su equipo, el Cleveland Charge, ante Birmingham Squadron por la G League en enero de este año.

El jugador de Nicaragua Norchad Omier hizo historia al convertirse en el primer basquetbolista de ese país en llegar a un equipo de la NBA, pues medios estadounidenses y nicaragüenses anunciaron este jueves que el pinolero firmó con Los Angeles Clippers.

Omier, de 24 años, milita actualmente en el equipo Cleveland Charge de la G League, que es una especie de segunda división del baloncesto profesional, de donde los mejores prospectos pasan a la NBA.

Norchad nació en Bluefields y desde joven se trasladó a México y Estados Unidos a desarrollar su carrera en el baloncesto.

Con 2,01 metros de estatura, jugó con los equipos de Arkansas, Miami y Baylor antes de debutar en la G League el año anterior.

Ahora, los Clippers le ofrecieron un contrato llamado de “dos vías”, el cual le permite incorporarse a la NBA durante algunos partidos y al mismo tiempo continuar su proceso de preparación en la G League.

La noticia fue confirmada a La Nación por el periodista nicaragüense especializado en deportes Édgard Rodríguez, quien tuvo acceso al tema a través de fuentes cercanas. La firma de Omier también está -aunque sin anuncio oficial- en medios de Estados Unidos como CBS Sports o el periodista Jake Fischer, y de Nicaragua como La Prensa.

“Para nosotros es una alegría inmensa porque se trata de un muchacho que ha roto estereotipos de que el nicaragüense solo funciona en béisbol. Le ha costado mucho, pero ahora recoge los frutos de su gran esfuerzo”, afirmó el periodista Édgard Rodríguez.

Omier abrirá camino para los jugadores de su país en el mejor baloncesto del mundo. Nicaragua sí ha tenido varios representantes en el béisbol profesional de las Grandes Ligas, entre ellos Dennis Martínez, quien lanzó un juego perfecto en 1991.

Los Angeles Clippers figuran actualmente en el décimo lugar de la Conferencia Oeste, de un total de 15 equipos, con un registro de 26 partidos ganados y 28 perdidos.