Jugador de Alajuelense se casó y vivió uno de sus días más felices (fotografías)

Aarón Salazar y Carolina Carballo se tomaron muchas fotografías en su boda.

Justo el mismo sábado en el que reactivaron labores en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tras unas cortas vacaciones luego de conquistar el campeonato nacional, varios integrantes de Liga Deportiva Alajuelense acompañaron a Aarón Salazar en uno de los días más importantes de su vida.

El futbolista que asegura que hace un año tomó la decisión más importante de su carrera al fichar con la Liga, se casó con Carolina Carballo.

Fue la ceremonia que los nuevos esposos prepararon desde hace meses.

Durante la mañana de este domingo, el futbolista compartió varias historias en su cuenta de Instragram sobre ese día inolvidable para ellos, replicando los posteos de varios de los invitados a la ceremonia.

Por parte de la Liga acudieron futbolistas como Santiago van der Putten, Washington Ortega, Rónald Matarrita y Celso Borges.

Washington Ortega, Celso Borges, Roberto Vega, Rónald Matarrita y Santiago van der Putten presenciaron la boda de Aarón Salazar. (Instagram Aarón Salazar/Instagram Aarón Salazar)

También estuvieron presentes el doctor rojinegro Andrés Barquero; así como los fisioterapeutas Mariana Obando, Roberto Vega y Javier Baldí.

Durante el resto del día, el hombre que Óscar Ramírez utiliza en diferentes puestos en la Liga, siguió compartiendo historias en Instagram, incluidas donde ya en plena fiesta están cantando y bailando al ritmo de “Liga campeón”, o “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es de Heredia o de Tibás”.

Además, fueron otros hermanos del fútbol de Aarón Salazar, dos amistades buenas que forjó en San Carlos, como Jonathan McDonald y Gabriel Leiva.

Varios integrantes de Liga Deportiva Alajuelense acudieron a la boda de Aarón Salazar. (Instagram Aarón Salazar/Instagram Aarón Salazar)

Aarón Salazar y Carolina Carballo se casaron el sábado 3 de enero. (Instagram Aarón Salazar/Instagram)

Aarón Salazar y su esposa tuvieron la boda que soñaban. (Instagram Aarón Salazar/Instagram Aarón Salazar)

Aarón Salazar y Carolina Carballo mostraron sus mejores pasos al bailar en su boda. (Instagram Aarón Salazar/Instagram Aarón Salazar)

