Jugador de Alajuelense se casó y vivió uno de sus días más felices (fotografías)

Varios futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense acompañaron a Aarón Salazar en su boda

Por Fanny Tayver Marín
Aarón Salazar y Carolina Carballo se tomaron muchas fotografías en su boda.
Aarón Salazar y Carolina Carballo se tomaron muchas fotografías en su boda. (Instagram Aarón Salazar/Instagram Aarón Salazar)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

