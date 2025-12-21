Puro Deporte

Futbolista lanza frase picante sobre su decisión de jugar con Alajuelense y no con Saprissa

El jugador no adelantó mayores detalles, pero dejó entrever lo que pretende Liga Deportiva Alajuelense para este clásico de final ante Saprissa

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Aarón Salazar firmó un contrato de tres años con Liga Deportiva Alajuelense.
Aarón Salazar firmó un contrato de tres años cuando fichó con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAarón SalazarApertura 2025Clásico NacionalFinal Apertura 2025Alajuelense vs Saprissa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.