Futbolista lanza frase picante sobre su decisión de jugar con Alajuelense y no con Saprissa

Aarón Salazar estaba en los planes de Saprissa y todo hacía indicar que iba para el cuadro morado, pero él mismo tomó la decisión de fichar con Liga Deportiva Alajuelense.

En la previa del partido de vuelta de la final de segunda ronda entre rojinegros y morados, el jugador atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y recibió una consulta específica sobre lo ocurrido hace un año.

Aarón Salazar lanzó una frase picante sobre el cambio de rumbo que tuvo, al afirmar: “Es la mejor decisión que he tomado en mi carrera deportiva”.

Esas impresiones las brindó en la transmisión de Columbia y aunque no quiso dar mayores detalles sobre lo que la Liga tiene en mente para el juego de este sábado, reseñó que en el equipo saben que deben ser muy inteligentes.

“La afición va a empujar desde el inicio y tenemos que tener la personalidad para atacar en el momento indicado. Somos un equipo con una idea clara, con una filosofía clara.

”Nos gusta tener la pelota, encontrando el momento para hacer daño. No queremos dejarnos llevar por la emotividad del momento, sino hacer un partido inteligente”, comentó Aarón Salazar, quien en este clásico se encuentra en la suplencia.

