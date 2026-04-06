Jugador de Alajuelense habla de frente: ‘No hay excusas para dar’

Aarón Salazar fue uno de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que brindaron declaraciones luego del empate 1-1 contra Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto.
El defensor habló claro, directo y sin rodeos. Entre lo primero que dijo, aseguró que ese resultado no era lo que tenían en mente.
“No hay nada que explicar, la verdad no hay excusas para dar, creo que es un partido que pudimos haber matado en el primer tiempo fácilmente y cuando te quedan tres o cuatro jugadas claras y no las solidificas es muy difícil, el partido se vuelve cuesta arriba”, expresó Aarón Salazar.
Además, consideró que físicamente están siendo desafortunados con las lesiones, porque partido a partido la Liga va perdiendo soldados. En este último duelo se resintió Celso Borges y, al parecer, el capitán rojinegro necesitará unas dos semanas para recuperarse.
“En el primer tiempo creamos muchas jugadas, muchas ocasiones claras. Yo creo que eso todos lo vimos y al final, por más que creamos ocasiones, lo que marca el resultado es si las logramos concretar o no y no pudimos”, expresó Aarón Salazar.
Lamentó lo ocurrido, porque afirma que el partido del domingo se presentaba como una oportunidad para crecer en confianza.
“Era el partido para empezar a sumar de a tres y ahorita ya no tenemos margen de error, ya no podemos dejar más puntos, porque si no vamos a quedarnos fuera”, aseguró.
Aarón Salazar también dijo que el problema es que no pueden llegar al final del torneo dependiendo de otros equipos.
“Por eso no tenemos margen de error, tenemos que ir a sumar de a tres, ir a recuperar estos puntos a Sporting y no podemos fallar más.
”No nos está alcanzando con lo que estamos haciendo, estamos debiendo mucho dentro de la cancha, estamos debiendo puntualmente en definición y solidez defensiva”, exteriorizó Aarón Salazar.
La Liga visitará a Sporting el sábado 11 de abril, a las 8 p. m., en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.
