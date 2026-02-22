Jugador costarricense es expulsado en Guatemala por violenta acción contra juntabolas (video)

Bendita Liga Bananera… El tico Anthony Lopez desesperado porque les van ganando empuja al repollero que retrasaba el partido. Se gana la expulsión Correctamente por conducta violenta. La liga debe volver a los conos alrededor del campo para evitar que los niños tengan el balón pic.twitter.com/AwEsmAg3xO

Un jugador costarricense que milita en la Primera División de Guatemala fue protagonista de una acción censurable al agredir a un juntabolas durante el partido de este sábado entre Guastatoya y Cobán Imperial.

El encuentro iba 2-0 a favor de Guastatoya cuando, al minuto 82, se decretó un tiro de esquina a favor de los cobaneros.

El volante tico Anthony López fue a buscar el balón, pero el juntabolas intentó hacer tiempo, por lo que el “10” de Cobán reaccionó y lo empujó violentamente, provocando que el joven cayera al suelo.

Inmediatamente, los jugadores de Guastatoya corrieron a reprocharle la acción a Anthony López y a reclamarle al árbitro.

El volante costarricense Anthony López, del Cobán Imperial, fue expulsado por empujar a un juntabolas en Guatemala. (La Nación/Toma de reproducción de un video)

“Esto es de expulsión. Tiene que expulsarlo”, indicaron los comentaristas de la transmisión televisiva del compromiso.

El incidente generó reclamos y discusiones en el terreno de juego que terminaron con la tarjeta roja para López, quien abandonó el campo antes del cierre del partido, que finalmente perdió su equipo tras quedarse con 10 hombres en el epílogo del compromiso.

Luego de ocho jornadas de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Cobán Imperial es segundo del torneo con 14 puntos, mientras que Municipal es líder con 15.