Jugador campeón con Cartaginés le ganó la batalla a enfermedad mortal

(Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo. /Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo.)

Juan Bautista Alvarado (a la izquierda del arquero Marvin Solórzano), festejó con los integrantes del Cartaginés el titulo de campeón de la Concacaf en 1995.

Quedó en la historia del Cartaginés al ser uno de los jugadores que ganó el campeonato de la Concacaf en 1995, incluso como titular en la final ante el Atlante.

Sin embargo, en el último año, el exlateral Juan Bautista Alvarado Jiménez, oriundo de la Suiza de Turrialba, batalló contra una grave enfermedad, la cual logró superar tras someterse a quimioterapia y radioterapia.

En sus redes sociales, Juan Bautista Alvarado agradeció las muestras de cariño de familiares, amigos, así como personas de los medios de comunicación, quienes se mostraron felices luego de que al exfutbolista le dieran de alta tras vencer el cáncer de próstata.

El ex jugador del Club Sport Cartaginés y Campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf Juan Bautista Alvarado fue detectado con Cáncer de Próstata hace un año, con la ayuda de la quimioterapia y radioterapia, venció el cáncer. 💪💙 pic.twitter.com/k9VGbRsuNj — Somos Cartaginés (@SomosCartagines) April 9, 2026

“Les agradezco de todo corazón sus lindas frases de aliento, pero más aún sus oraciones. Que nuestro Señor Jesucristo viva en nuestros corazones y, sobre todo, reine en nuestros actos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ve con sus ojos de misericordia, y a la intercesión de la Virgencita”, comentó Alvarado.

El exdefensor brumoso también envió un mensaje a sus amigos y familiares con el fin de que no tengan que pasar por lo que él vivió.

“Por favor, les pido de la manera más humilde que no dejen de realizarse los exámenes correspondientes a su salud. Un examen a tiempo puede salvarnos la vida. Dios es enormemente misericordioso. Saludos cordiales y miles de bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias”, añadió Alvarado en su página de Facebook.