Puro Deporte

Jugador campeón con Cartaginés le ganó la batalla a enfermedad mortal

El exfutbolista fue sometido a quimioterapia y radioterapia durante el último año

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Por Juan Diego Villarreal
Francisco Acuña, exdelantero del Cartaginés que se proclamó campeón de Concacaf en 1995. Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo.
Juan Bautista Alvarado (a la izquierda del arquero Marvin Solórzano), festejó con los integrantes del Cartaginés el titulo de campeón de la Concacaf en 1995. (Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo. /Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo.)







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Juan AlvaradoCartaginésCampeón de la Concacaf 1995Cáncer de próstata
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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